Luca Salatino, “Con Soraia andremo presto a convivere”/ Fan entusiasti e…

Luca Salatino si confida con Sofia Giaele De Donà e parla di Soraia. Il concorrente del Grande Fratello Vip avverte molto la mancanza della sua fidanzata tanto che ieri sera in puntata è scoppiato a piangere mentre leggeva un post che lei gli aveva dedicato su Instagram. Sofia chiede a Luca come sia Soraia caratterialmente e Luca risponde: “E’ molto elegante ma non le devi romper il ca**o”. Luca spiega a Sofia che entrambi hanno caratteri diversi ma che è proprio questa diversità che gliel’ha fatta apprezzare: “Ci compensiamo su tutto. Lei mi aiuta a capire quando sbaglio e in questo modo mi permette di migliorare”.

Finora Luca Salatino sta vivendo una storia d’amore a distanza per Soraia. Luca però non è spaventato all’idea di trasferirsi a Como da Soraia: “Per lei sono disposto a fare di tutto. Non vorrei che lei venisse a Roma perché la periferia è diversa e questa città è complicata sotto tanti punti di vista. Abbiamo preso anche casa insieme a Como”. Sofia è apparsa incuriosita e ha chiesto maggiori dettagli al riguardo. Luca la fa felice e aggiunge: “Abbiamo preso casa in affitto. Lei abita lì vicino e abbiamo colto l’occasione. Siamo andati in giro alla ricerca dei mobili ma ora e ne sta occupando lei”. Per loro non è però una prova di convivenza in quanto già prima che prendessero casa assieme, avevano avuto la possibilità di viversi h24.

Luca Salatino e il futuro professionale con Soraia: “Vorrei aprirmi con lei…”

Luca Salatino ha un sogno nel cassetto. Il concorrente del Grande Fratello Vip confida di avere un sogno professionale che coinvolge proprio Soraia: “Vorrei aprirmi con lei un locale. Lei è una ragazza intelligente, di classe. So che lei mi completa in tutto e andrebbe a compensare quello che mi manca”. Nelle scorse ore Luca Salatino ha voluto mandare un messaggio a Soraia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soraia Ceruti, dopo aver condiviso nelle ultime ore il suo pensiero riguardo a quanto accaduto tra Luca Salatino, Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, ha condiviso il messaggio d’amore del suo lui nelle stories.

Ha così pubblicato una foto dove Salatino manda un cuore a Soraia guardando in camera. La sua reazione è stata dolce e piena d’affetto, ha commentato scrivendo: “Buongiorno amore” con un cuore. Gli alti inquilini hanno spesso cercato di confortare Luca Salatino che in diverse occasioni aveva manifestato l’intenzione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Ora però Luca è apparso più sereno e determinato a proseguire questa avventura anche per Soraia.











