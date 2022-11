Luca Salatino/ Confronto con Oriana: “Antonino ha paura, forse sei importante”

Luca Salatino si confronta con Oriana Marzoli: “ad Antonino piaci”

Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è molto legato ad Antonino Spinalbese e per questo motivo ha voluto confortare e confrontarsi con Oriana Marzoli “delusa” dal comportamento dell’ex di Belen Rodriguez. “Senti sinceramente se mi vuoi far capire tu cosa succede, non sono arrabbiata. Ho capito che sai cosa c’è: l’unica cosa che mi ha dato fastidio e che lui si è messo paura e non l’ha detto a me” – ha detto la influencer venezuelana in giardino all’ex tronista di Uomini e Donne. Luca dal canto suo ha cercato di confortarla: “ieri che ti ho detto? Antonino che si mette paura, vuol dire che non è un gioco, prendila dall’altro lato e non su un lato personale. È una paura sua, ti sta dicendo che se non fosse una cosa…se lui esterna che magari ha una paura vuol dire che per lui è una cosa importante. E’ una cosa che penso io, ma che mi ha detto a parte anche lui”.

Matteo Ranieri "Luca Salatino? Abbiamo litigato"/ "Amicizia non è finita, dopo GF..."

Oriana però non sembra comprendere: “ogni volta ha parlato..se non parlavo con Giaele, se non l’avessi ascoltata non avrei capito. Non ho mai avuto un atteggiamento con lui tale da farlo sentire il mio uomo”, ma Luca la rassicura ancora: “ma a lui piaci e pure tanto. Ieri lui ti parlava e non l’ascoltavi. Ti ha dato talmente fastidio quella parola che qualsiasi cosa dicevi non ascoltavi”.

Luca Salatino, strani cenni durante la nomination al GF Vip/ Signorini sbotta: "Cerchi voti? Gesti stupidi"

Luca Salatino, la dedica alla fidanzata Soraia per i sei mesi di fidanzamento

Intanto nella casa del GF VIP 7, Luca Salatino non passa giorno senza pensare e nominare la fidanzata Soraia. In occasione del loro sesto mese di fidanzamento, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto ricordare la sua compagna con un messaggio d’amore. “Sei mesi di noi, ti amo ogni giorno di più” – ha detto il ragazzo che ha conosciuto la fidanzata nel dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Ricordiamo che Soraia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per mettere Luca alle strette: esci con me oppure la smetti di piangere, visto che il ragazzo in diverse occasioni si è lasciato andare allo sconforto “Non devi piangere più, voglio vedere un altro Luca. Ti chiedo di affrontare un nuovo percorso per te stesso, di divertirti e di lasciarti andare. Al contrario, le persone vogliono che stiamo insieme e noi, per adesso, non vogliamo questo perché il Grande Fratello lo devi vincere. Sei tanto amato” – le parole di Soraia.

Luca Salatino si ritira? Cambia ancora idea "Lo faccio per Soraia"/ Fan entusiasti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA