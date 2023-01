Luca Salatino dopo il GF Vip: “Ecco quali vipponi non voglio rivedere fuori”/ Stoccata a Giaele De Donà e…

Luca Salatino rivela quali sono i gieffini che non vuole rivedere

Luca Salatino è stato un concorrente molto apprezzato al Grande Fratello Vip 2022. La sua simpatia e genuinità sono ingredienti molto cari al pubblico, che lo ha sempre appoggiato. Il cuoco romano, però, nonostante Alfonso Signorini abbia tentato di convincerlo, ha deciso di abbandonare il programma per riabbracciate la sua fidanzata Soraia.

In un’intervista a Casa Chi, Luca Salatino ha rivelato quali sono i concorrenti che gli sono rimasti nel cuore: “Le persone che mi hanno dato di più sono Daniele, Antonino e Amaurys. Quest’ultimo è una persona che è stata in Casa 40 giorni, ma mi ha lasciato tanto come sensazioni. Antonino e Daniele mi sono stati sempre vicino, con loro ho parlato di tutto.” Il cuoco romano confessa anche chi dei vipponi della Casa, non vuole rivedere fuori dalle mura di Cinecittà: “Per differenza di personalità non vorrei più rivedere Giaele. Per quanto possa essere una brava ragazza, abbiamo proprio due modi di vivere diversi. Dana e Nicole, per quello che ho visto non ritengo necessario incontrarle fuori”. L’ex tronista rivela anche che a dover vincere il GF Vip dovrebbe essere George Ciupilan, per la sua educazione e rispetto verso gli altri.

Una volta lasciato il Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino e la sua fidanzata Soraia si sono recati come ospiti a Verissimo. Il cuoco romano sulla sua compagna ha dichiarato: “Sopportarmi non è sicuramente facile, ma lei cerca sempre di capirmi. È una persona sensibile, a volte basta un semplice sguardo, anche solo nello scherzare, nello stare sul divano a guardarsi la televisione. Credo che sia nelle cose più semplici che si veda l’amore vero”.

Luca Salatino e Soraia hanno rivelato di avere l’intenzione di convolare a nozze, ma senza dare una data precisa: “Ad oggi abbiamo trovato casa a Como, faremo un passo alla volta”. In ogni caso, la coppia ha confermato che c’è il desiderio di sposarsi e che quel momento non sarà neanche troppo lontano.

