Luca Salatino/ Dopo la separazione da Soraia ritrova Matteo Ranieri: cos’è successo?

Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno fatto pace e sono tornati ad essere amici. Non era stato un inizio di 2023 facile per l’ex gieffino che aveva chiuso la sua relazione con Soraia ed aveva litigato con l’amico. Sul profilo Instagram di Matteo è stato postato un video dove si vedono i due ex tronisti.

Luca Salatino e Matteo Ranieri di nuovo amici, il video sul profilo dell’ex tronista di Uomini e Donne

Nel video, pubblicato sul profilo social dell’ex tronista di Uomini e Donne si vedono Luca Salatino e Matteo Ranieri abbracciarsi e come didascalia il giovane ha scritto: “Dopo aver montato questo video, (mesi fa) ho pensato: chissà se mai lo posterò. Oggi è il giorno giusto”. Stando ad alcune indiscrezioni, la causa della discussione che aveva allontanato i due ragazzi potrebbe essere stata la partecipazione di Salatino alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Si era parlato, nei dettagli, di una presunta invidia per l’ingresso di Luca al reality show condotto da Alfonso Signorini ma anche di un rumor dovuto ad una lite dovuta a Soraia Cerruti, ex fidanzata di Salatino, che non avrebbe gradito l’amicizia di Matteo nella vita dell’allora fidanzato.

Soraia Ceruti rompe il silenzio sull'addio a Luca Salatino/ "Lo vedevo assente..."

Prima che Salatino entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, qualcuno aveva però notato che tra i due era successo qualcosa. Non è chiaro cosa sia avvenuto tra i due amici, ma i due hanno ritrovato la serenità nel loro rapporto e adesso sembrano in perfetta sintonia e sempre più complici, come si evince dalle loro storie social condivise con i followers.

Soraia Ceruti accusata "voleva fare successo"/ Dopo l'addio a Luca Salatino...

La lite fra Luca Salatino e Matteo Ranieri a causa del Grande Fratello

Matteo Ranieri, al termine del trono, aveva dedicato più volte dediche a Luca Salatino chiamandolo “fratello” e condividendo con lui diversi momenti di quotidianità sui social. Poco prima che Luca entrasse al Grande Fratello Vip, i rapporti tra i due ex tronisti avevano però subito una battuta d’arresto confermata da Matteo Ranieri. Quest’ultimo era intervenuto per chiarire come stavano realmente le cose con Luca Salatino: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello” aveva dichiarato l’ex corteggiatore a Mondotv24.

Luca Salatino, amicizia finita con Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne?/ "Non vuole neppure sentirlo nominare"

Dopo quel momento non c’era stato nessun chiarimento. Anche nel corso dell’esperienza di Luca Salatino all’interno della nella del Grande Fratello Vip, Matteo non gli aveva fatto nessuna sorpresa. Gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano rivelato che a far naufragare l’amicizia i due era stato proprio il reality show perché Luca Salatino non avrebbe comunicato a Matteo che sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip e Ranieri non avrebbe gradito il comportamento dell’amico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA