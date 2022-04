Luca Salatino, dubbi su amicizia di Soraia con Federica a Uomini e Donne/ Lei replica

Sta ormai per giungere al termine il trono di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista è rimasto in studio con tre corteggiatrici, tra le quali c’è la sua scelta: Lilly Pugliese, Aurora Colombo e Soraia Allam. Quest’ultima, nel corso dei mesi trascorsi in studio, ha creato una bella amicizia con un’altra corteggiatrice ma di un diverso tronista, come spesso accade in questi casi. Soraia ha infatti trovato in Federica Aversano, ex corteggiatrice e non scelta di Matteo Ranieri, un’amica fidata che, tuttavia, sembra non piacere a Luca Salatino.

Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Chiude con Desiree e fa infuriare Maria

Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, il tronista ha chiaramente ammesso di non vedere di buon occhio questa amicizia, dicendo a Soraia: “La tua amica non mi ispira fiducia.” Affermazione che ha scatenato la reazione della stessa Soraia, che aveva lanciato anche una frecciatina sui social a Luca che ben poco aveva gradito.

Ilie Maneschi "Ecco perché sono sparito da Uomini e Donne"/ "Con Ida siamo usciti e…"

Federica Aversano ‘replica’ ai dubbi di Luca Salatino sull’amicizia con Soraia

Ad esporsi sulla vicenda nelle ultime ore è però stata la stessa Federica Aversano. A differenza dell’amica Soraia, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri pare però non abbia alcun problema o risentimento nei confronti di Luca Salatino e dei suoi dubbi. Cosa che ha palesato, rispondendo alla domanda di un follower su Instagram. A chi le ha chiesto se Salatino stia bene con la sua amica, lei ha così risposto: “Quello che a lei piace e le fa stare bene va bene anche a me.” Una risposta che ha conquistato il plauso virtuale del pubblico di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Ida Platano, Uomini e Donne/ Duro scontro con Tina Cipollari e lacrime in studio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA