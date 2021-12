Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Roberta non lo sceglie, lui…

Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, 16 dicembre, la tronista Roberta Ilaria Giusti ha fatto la sua scelta, ricaduta su Samuele. Un vero e proprio colpo di scena visto che erano tutti convinti che la ragazza avrebbe invece scelto Luca Salatino, con il quale ha vissuto un percorso molto intenso, fatto di alti e bassi. Se Roberta ha quindi lasciato lo studio insieme a Samuele, per Luca è arrivata comunque una bella proposta da parte di Maria De Filippi.

Stando a quanto fa sapere il Vicolodellenews, Luca è stato infatti scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore romano prende quindi posto al fianco di Matteo Ranieri e si prepara ad iniziare il suo percorso da tronista a partire dal prossimo anno (visto che a breve inizierà la pausa natalizia del programma).

Chi è Luca Salatino, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Luca Salatino è quindi il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo, nonostante la delusione per il non essere stato la scelta di Roberta, ha accettato di rimettersi in discussione all’interno del programma. Ma chi è Luca? Di lui sappiamo che è romano e ha 29 anni. Fa lo chef in un ristorante di Roma e ha un bellissimo rapporto con sua madre. Di se, in studio, ha raccontato di essere figlio di genitori separati e di aver vissuto un periodo molto difficile a causa di un’operazione alla schiena che gli ha impedito di camminare per nove mesi. Il pubblico imparerà a conoscerlo meglio nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne.

