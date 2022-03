Luca Salatino e Lilli, bacio a Uomini e Donne/ Ma è polemica: “Non sopporto…”

Uomini e donne, Luca Salatino va in esterna con Lilli Pugliese secondo il regolamento antivirus

Il trono classico di Uomini e donne, format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi, registra un importante risvolto per il tronista in carica Luca Salatino, che -nella puntata dell’11 marzo 2022 in onda su Canale 5- intrattiene il pubblico con il primo bacio avuto con la corteggiatrice Lilli Pugliese, scatenando così una polemica con protagonista l’altra pretendente, Soraya Cerino. Il nuovo traguardo sentimentale si registra in occasione di un’esterna tra il tronista e la corteggiatrice invitata all’uscita a lume di candele- dopo che i due vengono messi a conoscenza della comunicazione diramata dalla produzione Mediaset rispetto alle regole anti-Coronavirus di base, tra distanze interpersonali di prevenzione del patogeno, l’uso della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani: “Sapete di aver firmato il regolamento anti-Covid del programma (una sorta di consenso informato del format sui sentimenti, di prevenzione), qualunque cosa vogliate fare in esterna, è importante che siate consapevoli di ciò che fate e che vi prendiate le responsabilità delle vostre azioni. Ricordiamo, inoltre, le regole di base”.

L’esterna, quindi, procede con Luca che fa da cameriere per la pretendente Lilli, e i due si lasciano andare ad una serie di sguardi languidi. “Vorrei avvicinarmi… mi guardi le labbra”, dichiara lei al tronista, che dal suo canto ammette: “Sì le labbra e gli occhi”. I due si concedono un ballo lento, tra una portata e l’altra del menu per la cena scelto con cura da Salatino, e proprio nel mezzo dei passi di danza finiscono per baciarsi in modo travolgente. Il primo bacio tra Luca e Lilli, a Uomini e donne, è passionale, coraggioso -dal momento che i due giovani scelgono di accorciare le distanze anti-Coronavirus, sfidando il patogeno – e dura almeno 5 minuti, secondo la durata stimata dalla Redazione.

Luca Salatino replica a Soraia Cerino sul bacio con Lilli Pugliese: è scontro a Uomini e donne, le reazioni

Com’è prevedibile che accada, a Uomini e donne, il bacio registratosi tra Luca Salatino e Lilli Pugliese indispettisce non poco, poi, Soraia Cerino. Tanto che la “terza incomoda” attacca i due protagonisti dell’esterna al bacio: “Sembra un bacio forzato, lei te lo chiedeva da tempo”. Ma il tronista difende il suo trono da ogni tipo accusa della pretendente contestatrice: “Io bacio quando mi sento di farlo.. e poi se tu pensi che io possa baciare una ragazza quando me lo chiede, allora non mi conosci abbastanza”. “Io non gliel’ho mai chiesto, tu sei stata ad avvicinarti a lui per provocarlo… tu sei Soraia e io sono Lilli”, controreplica, poi, a sua volta, la Pugliese alla diretta rivale.

E mentre i protagonisti del bacio di sfida al Coronavirus si dicono al settimo cielo per l’esterna al bacio, l’opinione dell’occhio pubblico si divide tra i vari commenti a caldo, rilasciati sulla pagina Instagram di Uomini e donne: “Ma solo io non sopporto Lilli?”; “La bellezza di Soraia”; “Nessun bacio forzato, anzi…”, sono tra i messaggi più aggreganti del web.

