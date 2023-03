Luca Salatino e Soraia a Temptation Island?/ Decisione presa e appello per C’è posta per te

Luca Salatino e Soraia Ceruti a Temptation Island dopo Uomini e Donne?

Ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per amore e oggi Luca Salatino è deciso a rimanere sempre al fianco di Soraia Allam Ceruti. Le lacrime versate nel reality condotto da Alfonso Signorini sono ormai solo un ricordo lontano per l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha ripreso la sua vita ‘normale’, pronto a sviluppare tanti nuovi progetti insieme alla sua fidanzata.

Un amore il loro nato sotto i riflettori, gli stessi dai quali oggi Luca e Soraia vogliono rimanere lontani. È proprio Salatino a confermarlo nel corso di un’intervista rilasciata a NuovoTv, smentendo la possibile partecipazione a Temptation Island.

Luca Salatino a C’è posta per te? Appello a Maria De Filippi

Il celebre reality dedicato alle coppie sta per tornare in TV dopo un anno di stop, ma Luca Salatino rivela che non è nei suoi piani parteciparvi con la sua Soraia. “Questo sarebbe l’unico ‘no’ che direi a Maria De Filippi.”. ha spiegato l’ex tronista. “È vero che io e la mia fidanzata ci siamo conosciuti grazie alla TV, ma oggi preferiamo vivere il nostro amore a telecamere spente.” ha chiarito. Oggi Luca e Soraia si concentrano sul loro rapporto, sognando un giorno di convolare a nozze e di avere una famiglia tutta loro.

Luca però in TV ci vorrebbe tornare e lancia un appello alla De Filippi: “Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino di C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo”.

