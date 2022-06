Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti già in crisi?/ Lei smentisce sui social

Luca Salatino e Soraia: si sono già lasciati?

Ieri, martedì 31 maggio, è andata in onda la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista ha scelto Soraia Allam Ceruti: “Abbiamo iniziato il percorso tra risate e imbarazzo e, fino ad un certo punto, è stato un continuo crescendo. Poi qualcosa è cambiato.. Sentirti lontana mi ha fatto capire quanto mi mancava sentirti vicina, quanto mi mancavano gli abbracci e i baci. Vorrei che ci fossero tanti tramonti insieme”, ha detto Luca facendo la sua scelta, registrata qualche settimana fa. Durante la messa in onda della scelta, Luca si trovava dall’amico Matteo Ranieri, così i fan si sono subito chiesti se con la ragazza comasca fosse già finita. “Dicono che poi appena fuori la scintilla non sia scoppiata, storia già conclusa” e “Ma tu ti rendi conto? Lilli era li che piangeva disperata e dopo due giorni loro già si sono lasciati?!?!?”, sono alcuni dei commenti apparsi sui social

Soraia Allam Ceruti smentisce la crisi con Luca Salatino

A smentire queste voci ci hanno pensato i diretti interessati. Soraia ha postato delle stories in macchina in cui ha annunciato la “rottura” con Luca Salatino: “Buonasera a tutti, volevo annunciarvi che io e Luca ci siamo lasc…”. La ragazza non è riuscita a finire la frase che l’ex tronista l’ha azzittita con un bacio: “E statte zitta! Amò, me sei mancata, amò!”. I due hanno passato la serata tra Milano e Como, come hanno annunciato nelle storie Instagram di Soraia: “Finalmente siamo insieme, prima volta a Milano, vediamo che succede!”. Nelle immagine successive l’ex corteggiatrice ha mostrato il mazzo di fiori che le ha regalato Luca e alcuni momenti del loro risveglio questa mattina. Quindi, al momento, nessuna crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due si stanno godendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, tra Milano e Roma.

