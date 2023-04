Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi?/ Bomba di Deianira “Lei si sarebbe annoiata…”

Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo il Grande Fratello Vip

Luca Salatino e Soraia Ceruti sono davvero in crisi o si tratta della classica indiscrezione che sarà presto smentita dalla coppia? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, hanno trascorso tre mesi lontani per la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip. Non riuscendo più a stare lontano dalla fidanzata, Luca ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà a dicembre rifiutando il prolungamento fino al 3 aprile. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Salatino, insieme a Soraia, si è tuffato nel progetto della loro casa insieme e del ristorante.

Sui social si sono mostrati sempre molto uniti, affiatati e innamorati ed è stata la stessa Soraia a rassicurare i fan subito dopo l’operazione alla schiena subita da Luca. Da qualche giorno, però, i fan hanno notato alcuni movimenti social facendo pensare ad una crisi in corso tra i due. A parlare dell’argomento è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha svelato quello che starebbe accadendo alla coppia.

Luca Salatino e Soraia: nubi all’orizzonte?

Secondo quanto fa sapere Deianira Marzano, Luca Salatino e Soraia Ceruti non starebbero attraversando un periodo sereno. La coppia non si sarebbe allontanata definitivamente, ma starebbe affrontando una fase decisionale per capire se la storia può continuare o meno. A scatenare i rumors su una presunta crisi tra i due è stata la giornata di Pasquetta che Luca e Soraia avrebbero trascorso lontani. Salatino, infatti, è apparso in compagnia di Carolina Marconi e del fidanzato di quest’ultima mentre Soraia sembrava essere da un’altra parte.

Deianira, alla luce delle numerose segnalazioni ricevute, ha deciso di svelare qualche piccolo dettaglio. “Da persone vicine alla coppia pare che le cose non vadano affatto bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro. Ma comunque sono in fase decisionale”, fa sapere la Marzano.













