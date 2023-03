Luca Salatino e Soraia Ceruti promuovono Federico Nicotera/ "A Uomini e Donne..."

Luca Salatino e Soraia Ceruti commentano i tronisti di Uomini e Donne

Luca Salatino e Soraia Ceruti formano una delle coppie più amate delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Da quando si sono scelti e innamorati nello studio del programma di Maria De Filippi, hanno visto crescere sempre di più il loro amore e, durante i tre mesi che Luca ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip 2022, il sentimento è diventato ancora più forte. Con tanti progetti di vista insieme come la convivenza e l’apertura di un ristorante, Luca e Soraia ringraziano il programma che li ha fatti conoscere e commentano quelli che sono attualmente i tronisti del dating show di canale 5.

Ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Luca e Soraia, tra i tronisti, hanno promosso Federico Nicotera considerando il suo percorso più simile al loro anche se con tante differenze. A conquistare entrambi è la genuinità mostrata da Federico, ma anche dalle sue corteggiatrici Alice e Carola.

Luca Salatino e Soraia Ceruti: ecco cosa pensano di Federico Nicotera

«Come Luca e Soraia non c’è nessuno (ride). A me però piace molto Federico, mi sembra una persona sincera e schietta. Anche se non lo conosco personalmente, da quello che vedo mi pare davvero un bravo ragazzo», ha ammesso Luca Salatino con cui è d’accordo anche Soraia Ceruti.

«In effetti, anche io non vedo similitudini: in studio ero molto timida, emotiva e piangevo praticamente ogni volta che scendevo in studio (ride). Me la prendevo troppo a cuore e per fortuna non mi sembra che le ragazze in trasmissione se la stiano vivendo come me. Concordo con Luca sul trono di Federico: mi sta piacendo perché lui, Carola e Alice mi sembrano entrambe persone genuine che stanno mostrando il loro vero carattere», ha aggiunto l’ex corteggiatrice.

