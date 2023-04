Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati/ L’annuncio: “È finita, rispettate questo momento”

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati: l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Le voci delle ultime settimane trovano conferma nelle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne che, con un breve annuncio su Instagram, conferma che la relazione è chiusa. Poche e amare parole quelle di Luca, che nel suo post scrive: “Tra me e Soraia è finita, vi prego di rispettare questo momento“. Sembra deciso a non svelare altro, ancor meno Soraia, che al momento non ha ancora dato alcun annuncio o commento.

Eppure proprio Soraia, poco tempo fa, esprimeva per Luca sentimenti molto forti, dichiarando: “Io ti amerò in maniera pura perché sei la persona più straordinaria che abbia mai incontrato. Ti amo, sei la mia vita”. Cos’è dunque accaduto in queste ultime settimane? Cosa ha portato Luca e Soraia a dirsi addio?

Perché Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? Le indiscrezioni

Sono tanti i punti di domanda intorno alla ormai ex coppia di Uomini e Donne. Al momento nessuno dei due si è espresso sui motivi che hanno portato alla fine della loro relazione, eppure sorprende pensare che, solo pochi mesi fa, Luca piangeva e si disperava per la mancanza della sua Soraia nella Casa del Grande Fratello Vip. La stessa mancanza che lo ha alla fine portato a decidere di abbandonare il reality.

E allora cos’è accaduto? Le indiscrezioni non mancano. C’è chi parla di relazione finita già da tempo, e chi, addirittura, di un ‘terzo incomodo’. Qualcuno avrebbe infatti segnalato che Soraia Ceruti avrebbe un altro, e già da qualche tempo. Chiaramente, si tratta di voci di corridoio e, per questo, da prendere con le pinze. L’unico indizio che ci dà Luca è un altro post, che anticipa quello dell’annuncio della rottura. In questo, l’ex tronista scrive: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande“. Che si tratti proprio di una stoccata all’ex fidanzata? Solo i diretti interessati potranno fare chiarezza su questa rottura che sembra celare ancora molti retroscena.

