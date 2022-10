Luca Salatino e Soraia Ceruti si sposano?/ La proposta al Grande Fratello Vip 2022…

Luca Salatino e Soraia Ceruti: presto il matrimonio?

Sono trascorsi pochi mesi dal giorno in cui Luca Salatino ha concluso il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo Soraia Ceruti di cui è sempre più innamorato. Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove sin dai primi giorni ha cominciato a sentire la mancanza della fidanzata da cui non riesce a stare lontano. Un amore, quello tra Luca e Soraia che diventa sempre più importante e forte con la lontananza. Sempre più convinto di aver trovato la donna della sua vita, nella scorse ore, durante una lunga chiacchierata con Nikita, si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della fidanzata che sta seguendo tutto il suo percorso da casa augurandosi che non abbandoni davvero la casa.

Durante il lungo sfogo con Nikita, Luca si è lasciato andare ad una dichiarazione importante non nascondendo di pensare anche al matrimonio con Soraia che è riuscita a conquistare definitivamente il cuore del tronista che è pronto a compiere il grande passo.

Luca Salatino e la dichiarazione d’amore per la fidanzata Soraia Ceruti

Luca Salatino apre il proprio cuore raccontandosi al Grande Fratello Vip 2022. “Qui sento la mancanza e sto così male perchè ho capito che lei è la ragazza della mia vita. Quando esco da qui la sposo”, ha dichiarato Luca che ha ammesso di aver finalmente capito di essere follemente innamorato della fidanzata. “Qui non la posso baciare, abbracciare, non posso sentire il suo profumo ed io divento matto”, ha aggiunto Luca.

!Questo è una parentesi che può aiutare la tua coppia e la tua vita quindi è solo un breve periodo di tempo”, ha risposto Nikita provando a convincerlo a restare nella casa nonostante senta sempre di più la mancanza della fidanzata. Il prossimo passo di Luca e Soraia, dunque, sarà il matrimonio? Cliccate qui per vedere il video.

