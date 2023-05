“Salatino viveva la relazione in modo ossessivo”/ Uomini e Donne, la verità di Della Cioppa su Soraia e Luca

Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha raccontato attraverso alcune sue Instagram stories la verità sulla fine della storia d’amore fra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Mentre la ragazza ha ammesso di aver lasciato Luca per l’eccessiva gelosia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha, invece, affermato che non erano più compatibili dopo la sua uscita dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore, a rilasciare dichiarazioni in merito alla rottura della coppia è stato il corteggiatore Andrea Della Cioppa che ha confermato la versione di Soraia: “Quando si toccava questo argomento era quasi nervoso, come se fosse infastidito dal toccare quel tipo di discorso. Fino a questo punto può anche andare bene. Poi ho scritto a Soraia un paio di volte per alcune collaborazioni di lavoro e lui mi ha risposto dicendomi che secondo lui era mancanza di rispetto da parte mia. Questo mi ha fatto capire che vivesse la relazione in modo ossessivo, con una gelosia quasi problematica. E secondo me alla lunga questo ha incrinato il rapporto“. Poi ha aggiunto: “Mi dispiace che si siano lasciati, il resto dipende da loro”.

Soraia promette: “Arriverà il momento in cui dirò come sono andate realmente le cose”

A distanza di alcuni mesi dal suo ritiro è tornata la pace tra Luca Salatino e il suo compagno di trono Matteo Ranieri. Se i due ex tronisti sono oggi più amici che mai, su Soraia proseguono a uscire varie indiscrezioni su presunti tradimenti a Luca, nonostante lo stesso Salatino abbia detto che non c’era nulla di vero. E così un’amica di Soraia ha sbottato sui social sulla questione tradimento. La stessa Soraia ha messo quindi una serie di storie in cui chiedeva di finirla qui con le illazioni e ha aggiunto: “Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo”.

A quanto pare sarebbe coinvolto anche Matteo Ranieri. Ad aggiungere un tassello in più a tutto è infatti Amedeo Venza che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha proprio rivelato che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha intenzione di raccontare la sua verità. L’esperto di gossip ha scritto: “Soraia è intenzionata a raccontare tutta la (sua) verità sulla fine della storia con Luca! A partire dalle cose accadute e mai dette su Matteo Ranieri fino al motivo reale della crisi”.











