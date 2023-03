Luca Salatino: “Ecco chi vince il GF Vip 7″/ E stronca Edoardo e Antonella: “Non so se fuori durerà”

Luca Salatino svela chi per lui vincerà il GF Vip 7

Dopo un inizio in quarta, Luca Salatino ha vissuto molti momenti di difficoltà e malinconia nella Casa del Grande Fratello Vip 7, che lo hanno portato ad abbandonare il programma. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato la serenità accanto alla fidanzata Soraia Ceruti e si gode la visione del GF Vip dal divano di casa sua. Continua però ad esserne un assiduo spettatore, motivo per il quale ha una chiara idea di chi potrà vincere il reality quest’anno.

Lo ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Tvpertutti.it: “Chi vincerà? Secondo me, Tavassi… – ha annunciato – una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui. Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così…”, ha poi aggiunto senza peli sulla lingua.

Luca Salatino, la sua opinione sul rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Luca Salatino ha poi detto la sua sul turbolento rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Io sono sempre stato un ragazzo che ha cercato di spronarli e di credere in questa storia, anche perché lì dentro succedono tante cose che magari ti fanno perdere l’attenzione su quello che stai vivendo. – ha spiegato – Loro magari si lasciano prendere da magari un po’ di gelosia e da una cavolata… ti dico la verità, oggi la vedo difficile che possano avere una storia fuori, li ho sempre supportati ma non lo so. Sembra più un amore e odio, a volte quasi più odio… ecco.” Così ha concluso: “Prima ero sicuramente convinto della loro storia, oggi non ne sono più di tanto. Anche perché quando si litiga troppo si porta comunque un rapporto all’esasperazione e non permette di vivere al cento per cento quello che la storia dà.”

