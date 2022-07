Luca Salatino, frecciatina a Matteo Ranieri?/ Messaggio sospetto dopo Uomini e Donne

Luca Salatino e l’amicizia con Matteo Ranieri

Luca Salatino è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa stagione di Uomini e Donne prima corteggiando Roberta Ilaria Giusti che, durante il giorno della scelta gli ha preferito Samuele Carniani e, poi, come tronista. Quello di Luca è stato un trono lungo che si è concluso con la scelta di Soraia Ceruti. La storia tra i due ha subito scatenato rumors su una presunta crisi smentita, tuttavia, dai giorni che hanno trascorso insieme. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme sul Lago di Como cove vive Soraia, quest’ultima ha raggiunto più volte Luca a Roma.

Nella Capitale, i due hanno trascorso diversi giorni insieme mostrando alcuni momenti delle loro giornate sui social. Se con Soraia si mostra sempre più spesso, la stessa cosa non sta accadendo con Matteo Ranieri con cui, proprio nello studio di Uomini e Donne, è nata un’amicizia. Tuttavia, un messaggio pubblicato da Luca ha scatenato i sospetti dei fan che temono che tra i due ex tronisti sia accaduto qualcosa.

Il messaggio sospetto di Luca Salatino

Senza svelare il destinatario, Luca Salatino, nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio che non è passato inosservato. “Nelle situazioni difficili non dimenticare chi ti ha abbandonato. Non dimenticare mai chi c’era nelle situazioni difficili e chi ti ha messo nelle situazioni difficili”.

I fan si sono immediatamente chiesti a chi possano essere rivolte tali parole. Escludendo Soraia con cui la storia sta procedendo a gonfie vele, qualcuno pensa che il destinatario possa essere proprio Matteo Ranieri. Sarà così o i due ex tronisti si mostreranno presto nuovamente insieme smentendo tutti i rumors?

