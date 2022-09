Luca Salatino furioso con Giaele: “Sei proprio finta!”/ Lite al GF Vip anche con Sara: “Parla alle spalle”

Luca Salatino furioso con Sara Manfuso e Giaele De Donà al Grande Fratello Vip

Quella di ieri è stata una serata ricca di sorprese e scontri per Luca Salatino. La terza diretta del Grande Fratello Vip 2022 gli ha infatti riservato una bellissima sorpresa – la visita in Casa della sua fidanzata Soraia Ceruti – ma anche la scoperta di alcuni confessionali in cui si commentava il suo comportamento con Elenoire Ferruzzi, poi oggetto di una grossa discussione tra i due. A non piacere all’ex tronista sono state soprattutto le parole di Sara Manfuso e Giaele De Donà.

Il daytime del GF Vip che segue la diretta di ieri ci mostra alcuni scontri avvenuti in pubblicità e in due di questi il protagonista è proprio Luca Salatino. Il ragazzo si dice ferito dalle parole ascoltate sul suo conto nei confessionali altrui, in primis quello di Sara. “Non mi piacciono le persone che parlano alle spalle”, dice l’ex tronista rivolto alla Manfuso, ieri protagonista di una lite con Sonia Bruganelli.

Luca Salatino contro Giaele De Donà: “Sei proprio finta!”

A difendere Sara Manfuso in confessionale ci ha però pensato l’amica Elenoire: “Sara si è limitata sempre a sentire e ascoltare quello che le dicevo, non ha commentato proprio nulla”, ha spiegato. Ma lo scontro è continuato poi tra una pubblicità e l’altra anche con Sofia Giaele De Donà, rea di aver parlato alle sue spalle in un modo e di comportarsi con lui in un altro: “Ma che mi fai i complimenti se dici così? Ma sei proprio finta allora!” ha tuonato l’ex tronista. Che la spaccatura sia definitiva tra i due?

