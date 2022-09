Luca Salatino gela i bollori di Elenoire Ferruzzi “Potremmo essere come fratello e sorella”/ Ma lei..

Luca Salatino allerta Elenoire Ferruzzi: “Se cerchi altro…”

Dopo la riappacificazione, Luca Salatino si è confrontato nuovamente con Elenoire Ferruzzi. I due hanno avuto modo di chiarirsi e di definire meglio la natura del loro rapporto. Nei giorni scorsi infatti Eleonoire Ferruzzi aveva avuto uno scontro molto acceso con Luca e l’aveva accusato di non esprimere per paura i sentimenti nei suoi confronti paragonandolo ai suoi ex. Un diverbio che aveva suscitato clamore anche sui social in cui erano stati in molti a prendere le difese di Luca Salatino. Nelle scorse ore Luca si è detto felice per aver conosciuto nella casa del grande Fratello Vip Elenoire e ha detto: “Sono poche le persone con cui mi trovo bene qui dentro. Per esempio Ginevra è una ragazza con un grande animo”.

Elenoire Ferruzzi a quel punto ha ammesso di essere gelosa di Ginevra. Elenoire dice a Luca che non riesce a nascondere i sentimenti che prova per lui ma Luca la rassicura: “Mi sono allontanato perché non ti reputo una donna come tutte le altre. Quello che dobbiamo fare è viverci questo rapporto di amicizia”. Luca poi ammette qual è la sua paura più grande: “La testa mi dice che se poi tu ti invaghisci ancora di più magari non è più amicizia e diventa qualcosa di più”. Elenoire però confida a Luca di non volerlo perdere e Luca le dice: “Se siamo amici tu non mi perdi. E cerchi qualcos’altro io mi ritiro”. Elenoire spiega a Luca che i sentimenti non si possono programmare e lui replica: “Potremmo essere come fratello e sorella”.

Al Grande Fratello Vip c’è stato uno scontro acceso tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Elenoire si era confidata con Antonino Spinalbese e gli aveva detto: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vada a fare fantasie e a invaghirmi quando non c’è una base? Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti. Tutta la notte ieri e anche la notte prima”. Antonino Spinalbese le aveva consigliato di avere prima la certezza che il sentimento fosse corrisposto: “Dopo tre giorni non puoi essere sicura di niente. Ma tu sei proprio sicura?”. Elenoire però è rimasta ferma sulla sua posizione: “Dopo tre giorni o dopo trenta non cambia nulla. Anzi, avrei sofferto ancora di più. (…) Tu non lo sai che vita ho fatto, quanti uomini ho avuto. A me le sensazioni non mi hanno mai tradito. Non mi hanno mai portata a sbagliare. Negli occhi l’ho visto io, non gli altri. Ma tu glielo puoi dire centomila volte e lui ti dirà che non è così. Mai te lo dirà che è così. Mente”.

Dopo il confronto con Spinalbese, Elenoire ha discusso con Luca Salatino che le ha ribadito il suo amore per Soraia: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**. A queste parole, Elenoire ha risposto a tono, urlando contro di lui: “Calmati e abbassa la voce quando parli con me. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti che nascondono tutto! Sei uguale a tutti gli altri. Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente”.











