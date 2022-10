Luca Salatino, Gf vip/ Crisi profonda e tentazione abbandono: “Non ho motivazioni”

Luca Salatino e la tentazione ricorrente di abbandonare il Grande Fratello Vip

Luca Salatino non sta vivendo un momento facile al Grande Fratello VIP. Queste prime settimane dentro la casa sono state più complicate del previsto e negli ultimi giorni l’idea di abbandonare il programma è diventata più di un’idea. Le nostalgie e i contrasti vissuti all’interno della casa più spiata di Italia hanno spinto il concorrente gieffino a prendere in seria considerazione l’ipotesi abbandono. La lite con Cristina Quaranta, che nei giorni scorsi aveva messo in dubbio i suoi sentimenti per Soraia, è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Così l’ex tronista di Uomini e Donne, chiacchierando con Charlie Gnocchi e George Ciupilan, ha ammesso di essere intenzionato a varcare la porta rossa. “Questo gioco non fa per me, qui fanno giochetti e trucchetti, io sono sono così, quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”.

Luca Salatino, Grande Fratello Vip con più bassi che alti: "Mi mancano le motivazioni"

Luca Salatino, ad ogni modo, ha poi preso tempo per riflettere, sollecitato anche da Antonella Fiordelisi. Luca tuttavia ha spiegato di aver incassato amaramente i contorni della vicenda legata a Marco Bellavia e di non essere più lo stesso: “Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione” ha aggiunto. Dopo tanti proclami Luca Salatino è ancora dentro la casa del Grande Fratello VIP, ma la situazione è tutt’altro che rientrata. “La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.

