Luca Salatino “Ho denigrato quello che provo per Soraia”/ Il drammatico sfogo…

Luca Salatino è apparso amareggiato questa mattina al risveglio nella casa. Il concorrente del Grande Fratello Vip pensa di non aver dedicato attenzione nella puntata di ieri sera alla fidanzata Soraia. Durante la nomination di ieri sera in confessionale, Alfonso Signorini gli ha dato la possibilità di salutare la fidanzata. Luca però è stato colto alla sprovvista e ha mandato solo un messaggio veloce a Soraia. Questa mattina però Luca è stato colto da un momento di crisi e ripensando al momento di ieri sera si è sentito di essere in torto. Infatti il ragazzo ha dichiarato: “Ieri avevo occasione di salutarla bene e non l’ho fatto” comincia, raccontando a Charlie del rimorso che questa mattina lo tormenta: “Non le ho dato la giusta attenzione”.

Charlie Gnocchi ha però cercato di rincuorarlo e gli ha detto: “Qui non è facile essere giusti, ogni cosa che fai sbagli”. Luca Salatino però non ci sta e continua a dire: “È come se avessi denigrato quello che provo per lei”. Luca ha paura che la reclusione nella casa del Grande Fratello Vip possa distoglierlo dalle cose importanti e in particolare da Soraia. Poco dopo la conversazione avuta con Charlie, Luca si è rifugiato in giardino ed è scoppiato a piangere. Soraia lo perdonerà? Come deciderà di comportarsi?

Luca Salatino ha sbroccato con Charlie Gnocchi. Il concorrente del Grande Fratello Vip stava avendo una discussione con Patrizia Rossetti e Wilma Goich per via della pasta da mangiare. A quel punto Charlie è andato su tutte le furie e ha così affermato: “Ma stiamo scherzando? Volete far diventare la gente pazza? Basta, non mangio un ca**o, perché a stare con voi uno diventa scemo. Io non voglio diventare scemo con voi. Andate tutti a fanc**o”. Luca Salatino però è intervenuto in quel momento sbroccando contro Charlie Gnocchi: “Oh ma a fanc**o vacci te. Hai rotto il ca**o, ma che vuoi? Ma mica puoi mandare a fanc**o ogni volta? Qua chi sbrocca più di te ci sta”.

Poco dopo però tra i due è arrivato un chiarimento anche se la lite non è passata inosservata. Nei giorni scorsi, Luca Salatino ha affermato di sentire molto la mancanza di Soraia: “Mi manca troppo te giuro. Sì mi manca, mamma mia. Vorrei non ripeterlo ma è quello che sento non ci posso fare nulla. Io qui sono me stesso, ma sono cresciuto. Nel mondo in cui sono cresciuto non esistono parole. Sono cresciuto con persone di 30 anni più grandi di me e che non parlano. Gente che non usa le parole che vive con il pensiero ‘vince chi mena de più’. Ovvio che non è giusto però è il mondo in cui stavo. Qui però sto cambiando e sto a contatto con voi che siete diversi”.













