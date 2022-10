Luca Salatino in crisi per la fidanzata Soraia/ “Mi manca l’aria costantemente”

Luca Salatino, la fidanzata Soraia è sempre nei suoi pensieri

Luca Salatino non smette di pensare alla sua fidanzata Soraia al Grande Fratello VIP. Da quando è entrato nella casa più spiata di Italia, il concorrente gieffino non riesce a staccare la spina e a non pensare al mondo esterno. I suoi compagni hanno provato a rincuorarlo nel corso dei questi giorni, ma questa mattina il vippone ha nuovamente accusato il colpo.

Fin dalle prime luci dell’alba, Luca ha dovuto fare i conti con l’ennesimo attacco di malinconia e con lo sguardo rivolto verso il cielo ha mandato un messaggio alla sua dolce Soraia. Lo chef ha confidato di essere in grave difficoltà e di pensare costantemente alla compagna: “Ieri sera guardavo la luna e pensavo a lei anche mentre ballavo. È come se mi mancasse l’aria costantemente”, ha raccontato.

Luca Salatino e il sostegno di Antonella: l’invito a guardare avanti e a proseguire il reality

Luca Salatino si è confidato con Antonella per superare questo momento difficile e forse ha trovato il giusto confronto. Quest’ultima ha infatti rassicurato Luca, ponendo l’attenzione sugli aspetti positivi di questo periodo momentaneo di distanza. Così ha spronato Luca a guardare avanti e soprattutto lo ha invitato a proseguire l’avventura nel reality, soprattutto per Soraia. “L’amore è anche questo”, gli ha detto Antonella, convinta che le cose procederanno nel migliore dei modi.

