Luca Salatino apre il suo ristorante a Roma e all'inaugurazione erano presenti alcuni ex del Grande Fratello e Uomini e Donne.

Luca Salatino, dopo aver conquistato il cuore del pubblico di Uomini e Donne, è riuscito a farsi apprezzare anche durante la permanenza nella casa del Grande Fratello. Nonostante abbia accettato di partecipare ad alcuni programmi televisivi, la sua passione è sempre stata la cucina a cui ha scelto di dedicarsi totalmente. Durante i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello ha sfoggiato il suo talento culinario cucinando per tutti i coinquilini. Conclusa l’esperienza televisiva, Luca è tornato a lavorare in cucina, prima in ristoranti importanti della Capitale e poi lavorando al suo più grande sogno: quello di avere un ristorante tutto suo.

Un sogno che si è finalmente avverato perché Luca Salatino ha inaugurato il suo ristorante a Roma che ha scelto di chiamare “Iolanda vino e cucina”, dedicato alla sua amata nonna Iolanda che ha presentato ai fan condividendo sui social una sua vecchia foto di famiglia.

Ristorante Luca Salatino: chi c’era all’inaugurazione

“Quando ero bambino, per me la cucina portava il tuo nome. Ogni piatto era preparato con tanto amore e con tanta passione. Stare seduti a tavola, uniti, era una gioia immensa. Bastavano solo queste due cose per essere felici: la tua cucina, e stare tutti insieme. Oggi Iolanda nasce per far rivivere, ogni giorno, i tuoi profumi, i tuoi sapori, la bontà della tua cucina e la bellezza dello stare insieme”. Con queste parole, Luca Salatino ha dato il via all’attività del suo ristorante e per l’inaugurazione, al suo fianco, c’erano alcuni volti noti di Uomini e Donne e del Grande Fratello.

Direttamente da Uomini e Donne, hanno festeggiato con Luca gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e l’ex dama del trono over, Ida Platano. Del Grande Fratello, invece, c’era Carolina Marconi che, dopo il reality, ha mantenuto un rapporto d’amicizia con lo chef.