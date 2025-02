Incidente per Luca Salatino: cos’è successo all’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. A riportarlo è stato inizialmente Leggo.it, svelando come l’auto di Luca sia stata fortemente danneggiata, “con lamiere accartocciate e gli airbag esplosi”. Poco tempo dopo, lo stesso Luca è intervenuto sui social per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute.

Nelle immagini, Luca ha mostrato un braccio ingessato, ammettendo di avere qualche contusione: “Ciao ragazzi, sto abbastanza bene, ho riportato solo qualche trauma. Sto un po’ giù di morale, certe cose possono succedere ma sarebbe meglio se non accadessero.” ha esordito l’ex tronista su Instagram. Poi ha continuato con un ringraziamento a chi gli si è dimostrato vicino: “Grazie per la vicinanza. Supereremo anche questa, è solo un piccolo intoppo. Ci vedremo presto”.

Luca Salatino, lavoro in pausa dopo l’incidente

“La vita è una cosa preziosa, tenetela da conto!”, ha tenuto a sottolineare Luca, che deve purtroppo mettere una pausa anche alla sua attività. Luca Salatino, che lavora come cuoco, ha infatti spiegato che l’incidente e le contusioni accusate lo costringono oggi a prendersi una pausa anche dal lavoro. “Mi sa che per un po’ con le videoricette, si farà poca roba. Menomale che avevo registrato qualcosa prima”, ha aggiunto. Dopo Uomini e Donne, Luca non ha voluto perseguire la strada nel mondo dello spettacolo, ma si è dedicato anima e corpo alla sua grande passione: la cucina. E infatti, poche settimane fa, ha annunciato che aprirà il suo piccolo ristorante, che avrà pochi coperti e “si chiamerà Iolanda, dedicato a mia nonna che con la sua cucina ha trasmesso a tutti noi la convivialità e la gioia dello stare a tavola insieme”.

