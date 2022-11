Luca Salatino, la rivelazione al GF Vip che può cambiare tutto/ “Sono stanco…”

Luca Salatino si lascia andare a una confessione che potrebbe cambiare tutto, secondo alcuni, nel bilancio della sua avventura al GF Vip. Poche ore fa ha mostrato il suo sconforto e la sua fatica a concentarsi sul percorso nella Casa più spiata d’Italia, ennesima parentesi di turbamento dopo il crollo delle scorse settimane tra le mura di Cinecittà. A intercettare il suo malessere sono state Sarah e Oriana, che prontamente hanno parlato della questione con lui per capire cosa bolla in pentola.

Alle coinquiline, Luca Salatino non ha nascosto di trovarsi ancora una volta alle prese con uno stato di profonda stanchezza che gli renderebbe difficile anche dedicarsi alle attività che quotidianamente si presentano nel gioco. All’interno del reality, il concorrente ha più volte manifestato la sua sofferenza e adesso qualcosa sembra essersi fatto ancora più pressante, per alcuni possibile anticamera di un colpo di scena finora soltanto ipotizzato: l’addio al programma. Nel cuore di Luca Salatino, adesso, c’è soltanto un desiderio che lo stesso “vippone” ha ribadito alle compagne d’avventura nella Casa. Sarah e Oriana hanno provato a rincuorarlo, ma non è chiaro quale sarà l’effetto del loro intervento.

Luca Salatino pronto al colpo di scena? La rivelazione al GF Vip

Luca Salatino ancora in bilico nella Casa del Grande Fratello Vip: restare o dire basta e tornare dalla sua fidanzata Soraia? Tanti, in queste ore, hanno intravisto nell’ennesima parentesi di sconforto del concorrente un possibile colpo di scena, dopo le lacrime e il crollo delle scorse settimane. Lui stesso, interrogato sulla questione da Sarah e Oriana, si rende conto di essere ormai prossimo a un punto di svolta. Luca Salatino si mostra molto provato dalle dinamiche del reality, e il motivo non sarebbe soltanto la nostalgia per la compagna che lo aspetta fuori.

“Sono stanco dentro. Non riesco più a… Mi accorgo che a volte mi devo sforzare per essere il Luca dei primi 20, 30 giorni… Sento che è strano, cerco sempre di sforzarmi, mi alleno, voglio andare a casa da Soraia. Quando penso al momento in cui la riabbraccerò, è inspiegabile”. In questi ultimi giorni e in particolare dalla domenica appena trascorsa, Luca Salatino avrebbe cercato di tirarsi su per restare a galla e proseguire la sua avventura fino alla conclusione naturale del percorso, ma le ombre intorno alla sua permanenza sembrano non dargli tregua. La domanda ora è solo una: riuscirà a superare questa crisi e a restare tra le mura di Cinecittà? Una prima risposta potrebbe arrivare già nella puntata di questa sera, quando Alfonso Signorini potrebbe chiedere conto della sua intenzione rispetto all’eventualità di lasciare lo show.













