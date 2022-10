Luca Salatino, la storia commuove Soleil Sorge al GFvip/ “Avevo perso tutto..”

GF vip 7, Luca Salatino racconta la linea del tempo , si commuove e commuove

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il trono classico condotto a Uomini e donne, Luca Salatino torna al centro dell’attenzione mediatica, con il soggiorno al GFVIP 7, facendo breccia nei cuori nip e vip dell’occhio- pubblico, tanto da commuovere tanti, persino Soleil Sorge.

Il momento di commozione generale si registra nel corso dell’ottava puntata, in diretta serale in onda su Canale 5 il 13 ottobre 2022, quando alla conduzione del GFvip party in tandem con Pierpaolo Pretelli Soleil Sorge assiste al racconto di Luca Salatino della sua linea del tempo. L’ex tronista, che in comune con la Sorge ha un’esperienza TV intrapresa a Uomini e donne, incalzato dal conduttore Alfonso Signorini sul suo passato rivela quindi i momenti bui che lo hanno forgiato nel carattere di inguaribile ottimista dal sorriso sempre e la battuta sempre pronti. Sin dagli anni della adolescenza, il giovane Luca faceva a botte con la realtà del quartiere di Roma e quindi la vita da borgata, che gli stava troppo stretta, anche per via della sua estrema sensibilità che lo faceva finire bersaglio facile dei bulli: “A casa non ne parlavo, non potevo perché avrei provocato ulteriori problemi. A casa ce n’erano già’. Commosso, quindi, ricorda il tumore diagnosticato alla donna che lo ha messo al mondo: ” Mia madre ha cominciato a non stare bene e per me è cambiato tutto. Descrivere quello che sento dentro è difficile, non riuscirei mai a spiegare cosa rappresenta per me mia madre. È stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi con lei, capiva tutto al volo”.

Anni segnati da colpi bassi della vita che nessuno si sarebbe mai aspettato da un uomo senza allegro, all’apparenza, come Luca Salatino. Eppure anche lui ha vissuto un momento di depressione, come lui stesso poi fa sapere commuovendo i conduttori del GFvip party e in particolare Soleil Sorge, che finisce in un mare di lacrime alla conduzione del web format parallelo al Grande Fratello vip 7, il GF vip party: “Anch’io sono entrato in crisi. Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha consentito di percorrere una buona strada, mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”.

Difficile é sofferta é stata per Luca Salatino la scelta di rinunciare al pugilato, eppure l’ex tronista ha trovato la forza di ripartire da zero. Una forza che ha commosso nel profondo Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, conduttori del GF vip party: “Pensi che sia l’ignorante, ma hai sentito il concetto dietro le sue parole” dichiara commossa Soleil in replica ai detrattori di Luca, e poi le fa eco Pierpaolo, “lui é quella versione pane e vino, vicina al popolo”. E mentre si asciuga le lacrime all’ascolto della linea del tempo di Luca Salatino , nell’elogio che sembra anticipare il vincitore del Grande Fratello vip 7, poi, Soleil Sorge dichiara: “É vero che é verace, ti arriva dritto come una mazzata”.













