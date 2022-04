Luca Salatino, lite con Aurora a Uomini e Donne/ Poi si sfoga con Soraia e Tina…

Luca Salatino deluso da Aurora?

Oltre all’esterna con Lilli con cui c’è stato un bacio, Luca Salatino, nella puntata di Uomini e Donne del 27 aprile, Luca è uscito in esterna anche con Aurora. In un’atmosfera romantica, il tronista si lascia andare ad una serie di complimenti nei confronti di Aurora sottolineando la sua bellezza. Tra i due, poi, scatta il bacio. Tornati in studio, Luca si aspettava un commento della corteggiatrice sull’esterna che viene definita “bellissima”, sia dallo stesso Luca che da Gianni Sperti.

Aurora, però, chiede immediatamente a Luca la differenza tra il loro bacio e quello con Lilli scatenando la delusione di Luca. “Mi disciace che tu abbia quest’atteggiamento. Non mi hai fatto un sorriso neanche durante l’esterna e la prima cosa che mi chiedi è questa”, sbotta Luca mentre Aurora viene accusata da Armando Incarnato di non aver mostrato molto interesse per Luca.

Tina Cipollari contro Aurora e Luca Salatino

Luca Salatino, dopo la lite con Aurora, punta il dito contro Soraia che, delusa dai baci, è in silenzio al suo posto dopo aver affermato di non vederlo più con gli occhi di prima. L’atteggiamento di Luca scatena la reazione di Tina Cipollari. “Tu sei arrabbiato con Aurora che è presa la metà di quanto lo sei tu e te la prendi con quella poverina, in senso buono, di Soraia che è lì al suo posto”, sbotta la bionda opinionista.

“Tu lo sai che io ti voglio bene e ti stimo, ma quello che penso dico“, aggiunge Tina che non crede all’interesse di Aurora nei confronti di Luca che, a sua volta, non nasconde di avere dei dubbi.

