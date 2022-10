Luca Salatino, lite con Charlie Gnocchi/ “Vai a fancu*o vacci te. Hai rotto il ca**o”

Luca Salatino contro Charlie Gnocchi al Grande Fratello Vip 2022

Tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi continuano ad esserci discussioni che, però, si risolvono poco dopo. E’ quanto accaduto questa mattina quando a scatenare la durissima lite tra i due è stato un piatto di pasta. Luca, infatti, chiamato in confessionale, ha detto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 di non mangiare pasta a pranzo limitandosi ad assumere proteine con il filetto di pollo per gustare meglio la cena a base di pasta per un evento organizzato dal Grande Fratello Vip per la giornata internazionale della pasta. Carolina Marconi, però, ha comunque deciso di preparare della pasta con zucchine.

Luca Salatino "Ho denigrato quello che provo per Soraia"/ Il drammatico sfogo…

Charlie Gnocchi, così, dopo aver raggiunto il giardino, ha chiesto chi gradiva un piatto di pasta. La domanda, però, ha scatenato la reazione di Luca Salatino e tra i due sono volate parole grosse.

Luca Salatino e Charlie Gnocchi: nuovo scontro tra i due

Di fronte alla reazione di Luca Salatino, Charlie Gnocchi si è impuntato lasciandosi andare ad un durissimo sfogo nei confronti dello chef. “Ma stiamo scherzando? Volete far diventare la gente pazza? Basta, non mangio un ca**o, perché a stare con voi uno diventa scemo. Io non voglio diventare scemo con voi. Andate tutti a fanc**o”, le parole di Charlie.

Luca Salatino, "Dopo l'operazione nessuno mi ha cercato"/ La rivelazione choc…

“Oh ma a fanc**o vacci te. Hai rotto il ca**o, ma che vuoi? Ma mica puoi mandare a fanc**o ogni volta? Qua chi sbrocca più di te ci sta”, la replica di Luca. Tra i due, poi, è tornato il sereno e, come ogni giorno, hanno trascorso del tempo nella loro camera con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria divertendosi con giochi e scherzi.

un giorno di questi qualcuno gli tirerà una man roversa così forte che volerà fuori da cinecittà pic.twitter.com/UoASFZF6v5 — ْ (@confessionaIe) October 25, 2022

LEGGI ANCHE:

GF Vip, la proposta di Soraia a Luca Salatino/ "Vieni a vivere con me..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA