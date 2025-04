Luca Salatino: come sta dopo l’incidente

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, qualche mese fa, ha avuto un incidente che gli ha causato una lunga convalescenza. Durante il periodo in cui è stato costretto al riposo, Salatino ha riflettuto su se stesso, sulla sua vita e sulle sue scelte. “Per la prima volta mi sono ascoltato davvero”, comincia così il lungo sfogo dell’ex Uomini e Donne che si è aperto con le persone che lo seguono ormai da anni sui social.

“Ho cominciato a sentire un peso, un’inquietudine silenziosa, costante. Stavo vivendo per dovere”, ammette. Poi è arrivata una domanda quella che l’ha costretto a guardarsi dentro e a chiedersi: “Come sto?”. Da quel momento ha capito che si era messa da parte troppe volte, “che avevo dato energia, tempo e amore a tutto tranne che a me”. Così ha scelto di ascoltarsi senza filtri e dare una svolta alla situazione.

Le parole di Luca Salatino

Giorno dopo giorno, Luca Salatino ha imparato ad ascoltarsi e a mettere se stesso al primo posto. “Non sono diventato perfetto, non ho tutte le risposte ma ora ho uno spazio dentro me che prima non c’era: la pace”, scrive l’ex tronista..

“La pace di chi non ha più bisogno di piacere a tutti perché finalmente ha imparato a bastarsi”, dice ancora l’ex protagonista di Uomini e Donne che oggi ha degli obiettivi da raggiungere e, soprattutto, sa quello che vuole davvero dalla vita. “Ma soprattutto ho me e non mi lascio più indietro”, dice ancora Salatino che, poi, rivolgendosi ai followers, li esorta ad ascoltarsi e a non ignorare quella voce che si sente dentro quando c’è qualcosa che non va “perché il vero cambiamento non inizia quando cambia la vita, inizia quando smetti di tradire te stesso”.

