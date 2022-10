Luca Salatino nostalgia per Soraia al GF VIP/ “Ho bisogno di lei, di un abbraccio”

Luca Salatino in lacrime per la fidanzata Soraia

Luca Salatino in crisi al Grande Fratello Vip 2022 per la mancanza della fidanzata Soraia. Nuovo grande momento di nostalgia per l’ex tronista di Uomini e Donne che in giardino è crollato in lacrime pensando alla fidanzata. Un momento di sconforto e tristezza che Luca ha condiviso con Nikita Pelizon. “E’ passato un mese da quando non la sento e vedo” – esordisce l’ex tronista – “vorrei sapere come va, come sta. Sono sempre io che la voglio proteggere”. A consolarlo c’è Nikita: “sono sicura che le fa piacere sentire queste cose. Al contempo quando tu inizi a pensare a quando la rivedrai, è come pensare a questo gioco che dura fino a marzo-maggio”.

Luca Salatino, lite con Charlie Gnocchi/ "Vai a fancu*o vacci te. Hai rotto il ca**o"

L’ex tronista cerca di non pensare al tempo che lo divide della sua amata: “ma provo a non pensarci, ma è passato un mese da quando non la sento e vedo”. A rassicurarlo però c’è Nikita: “sicuramente le mancherai anche tu, metterà il tuo profumo, annuserà i tuoi vestiti, chissà che sorprese avrai quando la rivedrai di nuovo, secondo me sta pensando a che regalo farti. Immaginerà quando chiude gli occhi una coccola, secondo me è nella tua stessa condizione: gli mancherai da morire”.

Luca Salatino "Ho denigrato quello che provo per Soraia"/ Il drammatico sfogo…

Luca Salatino e la mancanza di Soraia: “Non le ho dato la giusta attenzione”

La crisi di Luca Salatino è in parte legata alle nomination della puntata del lunedì quando in confessionale Alfonso Signorini gli ha chiesto di salutare la fidanzata Soraia. Colto di sorpresa, l’ex tronista ha inviato un messaggio veloce alla compagna per poi pentirsene poco dopo. “Ieri avevo occasione di salutarla bene e non l’ho fatto” – ha confessato Luca all’amico Charlie Gnocchi precisando – “non le ho dato la giusta attenzione”. Charlie Gnocchi cerca di confortarlo: “qui non è facile essere giusti, ogni cosa che fai sbagli”.

Luca Salatino, "Dopo l'operazione nessuno mi ha cercato"/ La rivelazione choc…

In realtà l’ex tronista è molto triste per come si è comportato: “è come se avessi denigrato quello che provo per lei”. Poco dopo si è lasciato andare ad un pianto in giardino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA