Luca Salatino operato alla schiena: come sta?/ "Il tempo mi dirà se recupererò..."

Luca Salatino operato alla schiena

Luca Salatino è stato operato alla schiena. Ad annunciare la necessità dell’intervento chirurgico era stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo essersi operato, Luca ha affidato inizialmente alla fidanzata Soraia Ceruti il compito di rassicurare i fan. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così, attraverso le sue Instagram Stories, ha detto:

“Luca è in ospedale. Non siamo potuti rimanere causa Covid, ma lo sto sentendo. Si è operato all’ernia del disco, è un intervento molto delicato e la cosa più dura è la riabilitazione. Ma secondo me in tutti gli interventi la parte più difficile da superare è quella del post operazione. Quindi un intervento delicato, ma ce la farà”.

Luca Salatino rassicura i fan dopo l’operazione

Dopo l’operazione e dopo essersi ripreso, Luca Salatino ha rassicurato a sua volta tutti i fan che gli stanno facendo compagnia e lo stanno supportando in questi giorni. “Vi aggiorno sulla situazione. Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare a posto… Noi ce la mettiamo tutta, un abbraccio grande”.

Infine, Salatino ha ringraziato tutti i fan per il sostegno: “Fa davvero bene al cuore sentire tutte queste persone vicine. L’intervento è durato due ore e ora sto con un po’ di dolori. Vi voglio bene, torneremo più forti che mai”, ha concludo.

