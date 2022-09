Luca Salatino piange al GF VIP per la fidanzata Soraia/ “Mi manca tantissimo”

Luca Salatino piange per la fidanzata Soraia: “Mi manca quando mi sveglio e la notte prima di andare a dormire”

Luca Salatino e Soraia Allam si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. I due stanno insieme da quattro mesi circa e sono felicemente innamorati, divisi adesso dal Grande Fratello Vip 2022 dove l’ex tronista è concorrente. Proprio lui, nella mattinata, si è lasciato andare ad uno sfogo.

GF Vip: Sara Manfuso, gaffe su Luca Salatino "Non sapevo fossi un concorrente"/ Lo scambia per lo Chef

Luca Salatino in lacrime si è confidato con Antonino Spinalbese: “Mamma mia quanto mi manca. E’ bella questa cosa perchè vuol dire che sono innamorato“, poi aggiunge: “Quando mi sveglio e non la trovo, o quando devo andare a dormire, a me manca un botto. So che è un’esperienza che ci legherà ancora di più, è un’esperienza per me, per noi…“. L’ex di Belen Rodriguez prova a consolare l’amico facendo capire che Soraia sarà sicuramente felice nel vedere le lacrime del suo fidanzato, perchè dimostrano il suo sentimento per lei. Inconsolabile però, l’ex volto di Uomini e Donne rimane molto tempo a piangere e riflettere, sollevato un po’ dai suoi inquilini.

LUCA SALATINO AL GRANDE FRATELLO VIP/ "Soraia la mia donna". E sulla carbonara...

Luca Salatino, il messaggio della fidanzata Soraia prima del GF Vip: “Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare”

Luca Salatino sta vivendo un momento di forte nostalgia nella casa per la mancanza della fidanzata Soraia. Proprio l’ex corteggiatrice, invece, cerca di dargli forza, con un messaggio sui social.

“Quando è arrivata la notizia ti ho trascinato nel primo bar in mezzo alla strada (non so neanche dove fossimo esattamente) e siamo andati a festeggiare così al volo. Ci siamo guardati un sorriso. Senza dire nulla. 4 mesi, mi hai fatto tanto come io l’ho fatto con te. Vita vera, paure vere problemi veri. Io e te Un po’ lo stesso vissuto in dimensioni diverse. Che dirti.. Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me. VOLA IN ALTO.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Soraia (@soraia.allam.ceruti)













© RIPRODUZIONE RISERVATA