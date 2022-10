Luca Salatino piange per la fidanzata al GF Vip: “Ho bisogno di lei”/ Soraia Ceruti risponde all’appello

Luca Salatino, nuovo crollo al GF Vip per la fidanzata Soraia Ceruti

Ancora lacrime per Luca Salatino nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Quella di ieri non è stata una puntata facile e ha scosso molti vipponi, che oggi sono apparsi particolarmente sotto tono. Tra i più abbattuti c’è proprio Luca che, questa mattina, ha avuto un crollo, scoppiando in lacrime. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di sentire in modo particolare la mancanza della sua fidanzata Soraia Ceruti.

Per Luca un suo abbraccio sarebbe ora importantissimo, motivo per il quale è apparso ai compagni inconsolabile. A Charlie Gnocchi che ha cercato di risollevargli il morale ha infatti risposto: “Io ho bisogno della mia ragazza Charlie. Lei lo sa, mi vede sempre. Forse non ho neanche le forze per mandarle un saluto.”

Luca Salatino piange per Soraia, lei risponde su Instagram

Luca Salatino ha vissuto una giornata particolarmente difficile nella Casa del Grande Fratello Vip ma la sua fidanzata Soraia Ceruti lo segue costantemente ed ha sentito anche il suo ‘appello’. Così, postando su Instagram una foto di Luca in lacrime, ha così risposto al suo fidanzato: “Sono lì con te”. Va detto che, ad oggi, Luca è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Il ragazzo è stato uno dei pochi ad interessarsi davvero al malessere di Marco Bellavia, mostrando una forte sensibilità e dimostrandosi un ragazzo pulito, sincero. Atteggiamento che il pubblico ha notato ed elogiato, rendendolo ad oggi uno dei papabili vincitori di questa edizione del Grande Fratello Vip.

