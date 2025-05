Luca Salatino e l’esperienza a Uomini e donne: “Ricordi ed emozioni bellissime“

A Uomini e donne Luca Salatino ha vissuto emozioni intense: approdato nel 2021 nel dating show di Canale 5 come corteggiatore di Roberta Giusti, dopo essere stato la sua “non scelta” è stato chiamato l’edizione successiva come tronista, uscendo dal programma con Soraia Allam Ceruti. La loro relazione tuttavia si è conclusa con un’amara rottura; ora lo chef è single, a dispetto di alcuni recenti rumors, e spera di trovare finalmente l’amore della sua vita.

In un’intervista rilasciata a Comingsoon, l’ex tronista ha ricordato positivamente la sua esperienza nel programma: “Con la redazione ho sempre un buon rapporto, non ho mai perso i contatti definitivamente. Per me Uomini e Donne sono ricordi ed emozioni bellissime, che faccio fatica a descrivere, non mi sono più emozionato con una ragazza come è successo lì. Io lo porto sempre nel cuore ogni giorno, veramente ogni giorno, il pensiero va lì in maniera positiva“.

Luca Salatino a ruota libera sull’amore e sulla scelta di Gianmarco a Uomini e donne

Luca Salatino è dunque ancora legatissimo a Uomini e donne, il programma che gli ha regalato forti emozioni nonostante la rottura con Soraia Allam Ceruti. In merito all’edizione attuale, nel corso dell’intervista l’ex tronista ha ammesso di conoscere Gianmarco Steri, ormai prossimo all’attesissima scelta, e ha rivelato quale corteggiatrice preferirebbe che scegliesse: “Tra Nadia e Cristina per chi propendo? Cristina ha un modo di fare particolare… Diciamo Nadia, ma non disdegno Cristina”.

Per quanto riguarda l’amore, invece, Luca Salatino è single e spera di trovare la sua anima gemella, ma non dimentica la scottatura legata alla rottura con l’ex fidanzata: “Io a differenza di Soraya non ho mai rilasciato dichiarazioni negative. Le relazioni possono terminare e io non ero una persona “sana” all’epoca, con questo non voglio dire che è stata colpa mia, ma ci sono rimasto male quando sono state rilasciate dichiarazioni negative su di me“. E, aggiunge, “la persona che vorrei accanto, con tutti questi pazzi di oggi, vorrei che fosse sana. Da quando mi sono lasciato, sono uscito con diverse ragazze e ho trovato sempre problemi di comunicazioni“.