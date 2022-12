Luca Salatino, pubblico invoca la squalifica dal Gfvip/ C’entra Oriana Marzoli

Grande Fratello vip 7, Luca Salatino ha un alterco con Oriana Marzoli: che succede?

Mentre sale l’attesa nei telespettatori di assistere alla puntata del Grande Fratello vip 7 di Santo Stefano, il Popolo del web invoca la squalifica dal reality di Luca Salatino. Il motivo della richiesta mossa ai danni dell’ex tronista di Uomini e donne capitolino? Il giovane vippone nell’ultimo periodo sembra palesarsi giù di corde nella Casa, complice la mancata vicinanza della fidanzata nonché sua scelta a Uomini e donne, Soraia Allam, per la quale lui ha a quanto pare persino minacciato il ritiro dal reality.

E in nome e per conto della sua Soraia, non a caso, Luca Salatino si vede ora contestato dal popolo del web attivo sui social per un atteggiamento avuto verso la coinquilina Oriana Marzoli, al Grande Fratello vip 7.

La reazione “incriminata”, che ora vede i contestatori chiedere in massa la squalifica di Luca dal reality, segue ad una battuta di Oriana, che in una dinamica di gioco si é rivolta a Salatino esclamando “Soraio!”. Evidentemente Luca ha mal digerito la battuta, sentendosi preso di mira sui sentimenti e il suo rapporto inscindibile con la fidanzata. Tanto da respingere Oriana, quando la coinquilina ha poi provato a giustificare la battuta, vista l’annessa reazione risentita di Luca. “Non ti allargare, non ti allargare… -dichiara perentorio Luca, allontanando fisicamente Oriana-. Non mi va di litigare proprio… vedi di farti i cazz* tuoi, dai levati. Non ti avvicinare! Oh, fammi il favore, te lo chiedo per favore eh!”,

Luca Salatino diventa un caso web

La reazione della gieffina, unitamente al gesto del gieffino, passa ora al centro dell’attenzione mediatica come l’alterco più dibattuto del momento. E se da una parte -tra i telespettatori – c’é chi invoca un provvedimento come l’uscita di Luca dal gioco, quindi anche in richiesta di una squalifica dal reality, ritenendo esagerata la reazione del gieffino all’appellativo indigesto, c’é poi chi invece difende la posizione dell’ex Uomini e donne dalla provocazione della modella. Che il caso web del momento possa essere dibattuto al Grande Fratello vip?

Oriana che è rimasta freezzata dopo la reazione di Salatino#GFvippic.twitter.com/9TzFLxuavH — Paola. (@Iperborea_) December 25, 2022













