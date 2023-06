Luca Salatino riparte dal pugilato/ L’ex Uomini e Donne volta pagina dopo l’addio a Soraia Ceruti

Luca Salatino volta pagina dopo il Grande Fratello Vip

Nuovo capitolo della vita per Luca Salatino che, dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip e la fine della storia con Soraia Ceruti, ha deciso di tornare a quella che era la sua vita prima della popolarità. Con una grade passione per la cucina che ha sfoggiato anche nella casa di Cinecittà, Salatino è tornato al suo lavoro entrando nello staff di un noto ristorante della capitale. Felice e soddisfatto del nuovo traguardo professionale raggiunto, Luca è anche tornato ad allenarsi.

Soraia Ceruti rompe il silenzio sulla rottura con Luca Salatino/ "Partiranno denunce, ho chat da brividi..."

Un ritorno che gli ha regalato una grande gioia e che ha sorpreso anche i dottori che lo stanno seguendo dopo l’operazione alla schiena. In seguito all’intervento chirurgico, Salatino ha seguito un’importante riabilitazione e recentemente è tornato ad allenarsi come mostra sui social condividendo la sua felicità.

Luca Salatino chiude con la TV dopo il GF Vip e Uomini e Donne/ L'annuncio: "Da oggi…"

Luca Salatino torna al pugilato

“Dopo l’operazione neanche i dottori pensavano che potessi tornare a muovermi. Posso dire una cosa?? Dovete fare quello che nessuno riuscirebbe a fare, superatevi sempre e andate contro corrente. La boxe non mi ha mai abbandonato ed è stata la motivazione e la mia rinascita in ogni momento difficile“, inizia così il post dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Potrai incontrare molte sconfitte, ma non devi essere sconfitto. La verità è che sarà necessario affrontare le sconfitte per conoscere chi sei, il tuo potere di rialzarti, e capire che puoi sempre rialzarti, ancora una volta. Non escludo il ritorno!”, conclude Salatino.

Matteo Ranieri vs Luca Salatino: spunta il motivo della rottura/ C'entra il GFvip 7













© RIPRODUZIONE RISERVATA