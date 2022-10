Luca Salatino ritiro dal Grande Fratello Vip?/ Nikita l’avverte ‘Sai da contratto cosa abbiamo firmato’

Luca Salatino vuole uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 7? Signorini conferma che approfondirà il tema oggi in diretta

È la domanda che si stanno ponendo gli spettatori, e lo stesso concorrente del reality show, dopo le ultime vicende accadute all’interno del programma. I dubbi di Luca Salatino sono nati dopo essersi ritrovato in mezzo a un litigio che non aveva cercato. Come informa Novella 2000, l’inizio della lite è coincisa con un massaggio che Luca si è fatto fare da Nikita Pelizon. Cristina Quaranta, vedendoci della malizia, ha fatto presente al concorrente che la fidanzata avrebbe visto quelle immagini. La questione è andata avanti, con la risposta pepata sui social di Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino, in particolare contro la stessa Cristina Quaranta. E infine una frase che adesso getta delle ombre sul concorrente: Nikita parla di un contratto che avrebbero firmato.

Elenoire Ferruzzi "spinge" Luca Salatino al ritiro dal GF Vip/ "Andasse, è diventato aggressivo"

In queste ore, Luca Salatino ha manifestato il suo malessere a proseguire la permanenza al Grande Fratello Vip 7. Parlando con Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, ha detto: “Questo gioco non fa per me. Giochetti, trucchetti… Io non sono così. Io penso che lascerò – ha proseguito – È più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male… Non ce la faccio più”.

“Luca Salatino ha sbagliato con Nikita”/ Patrizia Groppelli “Io gelosissima, Soraia…"

Luca Salatino, Nikita Pelizon lo mette in guardia sul contratto firmato al Grande Fratello VIP e le regia stacca

Luca Salatino si riferiva in particolare alla lontananza da Soraia Ceruti. Novella 2000 riporta, infatti, la frase “se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è“. Frase, poi proseguita con lo sfogo con Amaurys Perez e Charlie Gnocchi e i propositi di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, proprio dopo questa conversazione, Luca Salatino sarebbe stato quasi ammonito da Nikita Pelizon. Proprio a quest’ultima sono attribuite delle parole nella diretta tv di un presunto contratto.

Nikita Pelizon rivela il delicato rapporto con i genitori/ "Mi hanno estraniata"

“Quindi, se lo stai facendo per voi… – Nikita Pelizon si riferisce al fatto che Luca Salatino voglia uscire dal Grande Fratello Vip 7 – Questo è il tuo perché? Tu lo sai da contratto cosa abbiamo firmato. Te lo ricordi?“. A questo punto, Nikita Pelizon ripete nuovamente a Luca Salatino “te lo ricordi?“, ma prima di concludere la frase la regia stacca l’audio, anche se le immagini continuano ad andare avanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA