Luca Salatino: “Sono in difficoltà a Uomini e Donne”/ “Mentre faccio una cosa bella…”

Luca Salatino in difficoltà a Uomini e Donne

Luca Salatino sempre più in difficoltà a Uomini e Donne. Ai microfoni di WittyTv, il tronista, dopo la scorsa puntata, si è lasciato andare ad uno sfogo. Tutto è nato dopo l’esterna che Luca ha fatto con Lilli, la corteggiatrice con cui ha avuto più incomprensioni a causa del carattere più chiuso di lei. Lilli, infatti, non ha mai mostrato i propri sentimenti preferendo tenersi tutto dentro per poi esplodere. Nelle scorse settimane, di fronte al forte interesse di Luca per Aurora e Soraia, è tornata a casa per poi tornare in trasmissione quando Luca si è presentato a casa sua.

Il tronista, per mettere un punto a tutto, ha deciso così di portarla in esterna. Tra i due è scattato il bacio della pace che, però, ha scatenato la delusione di Soraia. La reazione di quest’ultima che non ha nascosto la propria delusione ha spiazzato Luca.

Le difficoltà di Luca Salatino

“Sono in difficoltà perchè come faccio una cosa bella con una ragazza provoca qualcosa di negativo in un’altra. Mi fa male vedere Lilli che va via, Soraia che mi dice che le sto scendendo”, ammette Luca davanti alle telecamere di WittyTv. Il tronista, nonostante la scelta si avvicini, sembra avere ancora le idee confuse non volendo fare del male a nessuna corteggiatrice.

“Il fatto che non si presentano in puntata, che fanno dei passi indietro, ma fanno pensare a come siano in realtà e se mi conoscono davvero”, aggiunge il tronista che non nasconde la propria amarezza. Aurora, Lilli e Soraia riusciranno a conquistare la fiducia di Luca?

