Luca Salatino “Soraia? Nessun progetto a lungo termine”/ Dopo Uomini e Donne…

Dopo aver corteggiato senza successo Roberta Giusti (che gli ha preferito Samuele Carniani), Luca Salatino è salito sul trono di Uomini e Donne per trovare la donna della sua vita. Qualche settimana fa il pugile e chef romano ha scelto Soraia Allam Ceruti. “Non avrei mai immaginato che avrebbe scelto me. Mi sentivo sconfitta e avevo perso la speranza”, ha confessato l’ex corteggiatrice a Nuovo Tv. E ha aggiunto: “Sto conoscendo un ragazzo straordinario. Luca è buono e romantico e, secondo me, di uomini come lui ne esistono pochi”. Nel programma di Maria De Filippi, a cui sarà per sempre grato, Luca non ha solo trovato l’amore ma anche l’amicizia: Matteo Ranieri è diventato il suo migliore amico. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Salatino ha ripercorso i momenti più importanti della sua storia d’amore con Soraia.

Luca Salatino: la rivincita a Uomini e Donne

“Quando Aurora ha cominciato a corteggiarmi e Soraia si è allontanata da me ho capito quanto stessi bene con lei e quanto mi mancava il suo sorriso quando non era accanto a me. Quando ho avuto paura di perderla per sempre, ho capito di amarla”, ha detto l’ex tronista Lica Salatino. Tra lui e Soraia ci sono state complicità ed empatia sin dal primo incontro. Ora che Uomini e Donne si è concluso e i due sono usciti insieme dallo studio hanno la possibilità di vivere la loro storia lontano dai riflettori: “Ogni giorno scopriamo nuovi lati dei nostri caratteri e questo è semplicemente bellissimo”. Al momento i due giovani non hanno progetti lungo termine “se non quello di vivere il nostro amore giorno per giorno”. Luca vive a Roma e Soraia a Como, ma nonostante la distanza sono pronti a raggiungersi per trascorrere più tempo possibile insieme.

