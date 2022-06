Luca Salatino: “Soraia sembri una mela”/ Il siparietto degli ex Uomini e Donne…

Luca Salatino e Soraia Ceruti: soggiorno a Roma dopo Uomini e Donne

Dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Como dove vive lei, Soraia Ceruti e Luca Salatino si sono ritrovati insieme a Roma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raggiunto il fidanzato durante lo scorso weekend e, attualmente, è ancora con lui. Ieri, la coppia che ha anche rotto il ghiaccio con le presentazioni ufficiali (Soraia ha conosciuto i genitori di Luca ndr), si è concessa una giornata al mare. I due piccioncini hanno così raggiunto Ostia condividendo con i followers alcuni momenti della loro giornata. Luca, in particolare, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui esalta la bellezza della fidanzata.

“Ciao amore, quanto sei bella. Bello questo costume, te l’hanno mai detto?”, chiede Luca. “Sì”, risponde Soraia. “Ti hanno detto una caz*ata perchè sembri una mela”, risponde l’ex tronista scherzando con la fidanzata.

Luca Salatino e Soraia Ceruti conquistano i fan

Il siparietto simpatico tra Luca Salatino e Soraia Ceruti conquista i fan di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screen di un messaggio ricevuto in cui una follower sottolinea come la battuta di Luca, in realtà, nasconda il grande amore che lui prova nei suoi confronti.

“Sappi cara Soraia che i fidanzati che invece di farti i complimenti dolci e romantici hanno uscite così sono i migliori” Dietro alle loro battute in realtà c’è sempre una vera e propria venerazione nella bellezza della propria donna. A sentire Luca sembra di sentire il mio compagno e posso assicurarti che mi adora nel vero senso della parola! Spero abbiate un bel futuro insieme”, è il testo del messaggio ricevuto da Soraia.

