Luca Salatino, trattamento speciale al GFVIP?/Signorini replica all’accusa

Grande Fratello vip 7, Luca Salatino divide i telespettatori dopo Uomini e donne: la lettera del pubblico TV che contesta l’ingaggio nel cast

Quando si avvicina la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello vip 7, prevista per il 29 settembre 2022 su Canale 5, Alfonso Signorini si vede costretto a rispondere alle accuse che coinvolgono uno dei GFvip, Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e donne é stato ingaggiato nel cast dei 24 vipponi che animano la Casa più spiata d’Italia e fa ora rumore non solo per le lacrime che spende a causa della lontananza da casa, per la fidanzata nonché scelta a Uomini e donne, Soraia Ceruti, ma anche per la sua tendenza a esprimersi – tra le mura della Casa più spiata d’Italia -sovente, in dialetto romanesco. Una peculiarità quest’ultima che sospinge un telespettatore a scrivere una missiva carica d’accusa al conduttore del Grande Fratello vip 7, rivolta quindi al reality e alla produzione del gioco dei vip, tra le pagine della rubrica dedicata alle lettere al direttore di Chi magazine:

“Perché un ragazzo del Gf Vip (mi pare si

chiami Luca) può tranquillamente parlare

in romanesco, senza che nessuno si

arrabbi? – si legge tra le righe dell’accusa di un presunto trattamento speciale riservato a Luca Salatino dal Grande Fratello vip, come ripreso da Isa&Chia-. Capisco che il romanesco è

comprensibile, ma perché solo lui può

parlare così? Vorrei vedere se entrasse un

napoletano, un siciliano o un piemontese

e parlasse il suo dialetto, sarebbe subito

stoppato! Credo che lui sappia parlare

italiano, allora lo parli!”.

Grande Fratello vip 7, Alfonso Signorini replica alle contestazioni

Una missiva durissima a cui però segue la replica del timoniere del Grande Fratello vip 7, Alfonso Signorini, che così intende spegnere sul nascere la polemica sollevatasi sull’ingaggio dell’ex Uomini e donne al reality dei vipponi: “lo credo che sia importante che ognuno dentro a un programma come il Gf Vip porti se stesso. Abbiamo scelto e voluto

Luca proprio per la sua spontaneità e per

la sua simpatica romanità. Costringere

Luca a parlare senza inflessioni dialettali

sarebbe come tradire la sua verità”, si legge su Chi.

Che l’intervento di Alfonso Signorini possa bastare a far placare gli spiriti bollenti dei contestatori, circa l’ingaggio di Luca Salatino al GF vip? Chissà!











