Luca Salatino, Uomini e Donne/ Bacio con Aurora e il ritorno in studio di Lilli

Luca Salatino e Aurora protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Il tronista è ormai prossimo alla scelta anche se i dubbi sono aumentati da quando in trasmissione è arrivata Aurora. La corteggiatrice è subito piaciuta a Luca che, dopo una sola esterna, ha ammesso di essere fortemente attratto da lei. Attrazione che esploderà nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 come svelano le anticipazioni della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni.

Luca Salatino, infatti, dopo il bacio l’esterna e il bacio con Soraia, ha scelto di lasciare a casa quest’ultima e vedere Aurora con cui ci sarà un bacio che sarà trasmesso nel corso della nuova puntata. Bacio che, naturalmente, avrà delle conseguenze con Soraia che non nasconderà il proprio disappunto per la scelta del tronista.

Luca Salatino e il gesto per Lilli

Oltre ad aver baciato Aurora, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Luca compirà un gesto importante nei confronti di Lilli. La corteggiatrice, invece, era assente nella scorsa puntata e Maria De Filippi aveva spiegato che la sua assenza era dovuta alla scelta di eliminarsi e non tornare più. Nonostante, tuttavia, abbia più volte spiegato di avere dei dubbi su Lilli, Luca ha scelto di avere un confronto con lei.

Il tronista si è così recato a casa di Lilli per parlarle e convincerla a tornare in vista della scelta che è sempre più vicina. Nella puntata in onda oggi del dating show di canale 5, dunque, dovrebbe esserci proprio il ritorno di Lilli. Come reagiranno Aurora e Soraia?

