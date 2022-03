Luca Salatino, Uomini e Donne/ Bacio con Lilli: “Non voglio farti pena”

Luca Salatino, al termine di un’esterna importante fatta con Lilli, si lascia andare baciando la giovane corteggiatrice per la quale prova un’evidente attrazione. Dopo aver spiegato che avrebbe baciato solo quando avrebbe sentito sia un’attrazione fisica che mentale, accanto a Lilli, Luca ha compiuto nuovamente l’importante gesto. E’ stato un bacio importante e desiderato da entrambi e arrivato durante un’esterna organizzata da Lilli.

Biagio Di Maro e Cristiana, Uomini e Donne/ " É molto galante, sa prendersi cura..."

La corteggiatrice sta provando ad aprirsi lentamente con Luca raccontadogli anche la parte più dolorosa della sua vita. Nella puntata di Uomini e Donne del 18 marzo, dopo il momento dedicato al trono over con Diego Tavani protagonista di una nuova discussione, Maria De Filippi ha mandato in onda un’esterna molto emozionante che si è conclusa proprio con un bacio.

Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lite con Alessandra "Mi ha mandato la foto di un…"

Luca Salatino, lite con Lilli dopo il bacio

Dopo aver rivisto l’esterna fatta con Lili, al centro dello studio di Uomini e Donne, Luca parla anche di Soraia, l’altra corteggiatrice che sta conoscendo e per la quale prova una forte attrazione. “Sono due bravissime ragazze ma sono diverse. Il vissuto di Lilli mi porta a proteggerla mentre con Soraia mi apro”, ha ammesso Luca.

La frase, però, non è piaciuta a Lilli che ha immediatamente ribattuto: “Non iniziamo così perché io non devo farti pena. Con me ti racconti poco… Ma ti sembro una da proteggere? A me questo non piace, mi dà fastidio”. Sia Lilli che Soraia, comunque, sono le due corteggiatrici per le quali Luca prova interesse. Sarà una delle due la scelta finale del tronista?

Armando Incarnato: "Io e Ida Platano insieme? Non lo so"/ "Lei a Uomini e Donne..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA