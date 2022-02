LUCA SALATINO, UOMINI E DONNE/ Imbarazzo in esterna con Soraya: “Mi attrae…”

Sorridente e felice dell’esterna fatta con Soraya, una nuova corteggiatrice che ha attirato immediatamente le attenzioni di Luca Salatino che non nasconde la forte attrazione fisica nei suoi confronti. “Mi attrai fisicamente, cosa devo fare? Ho un problema, non mi posso alzare”, commenta Luca in evidente difficoltà di fronte a Soraya che ha risvegliato in lui bollenti spiriti. “E’ stata un’esterna di conoscenza. Immaginate la seconda, la terza e la quarta esterna”, commenta in studio Luca. “Ti piace com’è vestita?“, chiede Maria De Filippi facendogli notare il vestito indossato da Soraya. Domanda a cui il tronista risponde con un sorriso non nascondendo di essere fortemente attratto dalla 28enne. “E’ molto bella”, commenta a sua volta Gianni Sperti di fronte all’evidente bellezza di Soraya con cui, poi, Luca decide di ballare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani tornano a Uomini e Donne/ "Dopo la scelta…"

Luca Salatino, Lily unica corteggiatrice?

Dopo il momento dedicato a Matteo Ranieri che pare aver ritrovato la serenità con Federica, al centro della puntata di Uomini e Donne di oggi dovrebbe esserci Luca Salatino. Il trono dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti è arrivato ad una svolta dopo l’eliminazione di Eleonora di cui non riusciva a fidarsi dopo diverse segnalazioni giunta in redazione. In attesa di scoprire se ci saranno o meno nuove corteggiatrici per lui, Luca sta uscendo con Lily, una corteggiatrice che è riuscita immediatamente a conquistare le sue attenzioni. Scatterà il colpo di fulmine con lei? Cosa accadrà in esterna tra Luca e Lily?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: nuove corteggiatrici per Luca?

In attesa di scoprire cosa accadrà al trono di Luca e se riuscirà a trovare davvero l’amore, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione, Luca ha raccontato le proprie emozioni di tronista.

Luca Salatino e il prototipo di donna che cerca a Uomini e donne

Che tipo di donna cerca Luca Salatino sul trono di Uomini e Donne? Dopo aver corteggiato Roberta Ilaria Giusti che gli ha preferito Samuele, come dev’essere la ragazza in grado di conquistare il cuore del tronista. A svelarlo è stato lo stesso tronista a Uomini e Donne Magazine. “Non ho un prototipo di carattere ideale: sono valutazioni che faccio nel momento in cui conosco una ragazza che mi piace e inizio a rapportarmi con lei”, ha detto il tronista.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9 febbraio 2022: torna Denise per Matteo?

Troverà in Lily la ragazza che sta cercando o aspetterà di conoscere altre corteggiatrici? Il percorso di Luca è appena cominciato e sicuramente regalwerà tanti colpi di scena come è accaduto con Eleonora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA