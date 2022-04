Luca Salatino, Uomini e Donne/ Dopo lo scontro, torna la pace con Lilli: il bacio…

Luca Salatino ritrova la serenità con Lilli a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Tina Cipollari, protagonista di una lite con Riccardo Guarnieri e a Diego Tavani e Aneta, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 26 aprile, dà spazio a al trono classico con Luca Salatino che è sempre più vicino alla scelta anche se la data non è stata ancora annunciata. Al centro dello studio, dopo aver dedicato le scorse esterne a Soraia e Aurora, Luca è il protagonista di un nuovo confronto con Lilli la quale, tornata in trasmissione dopo essere andata vita, ha discusso duramente con il tronista che l’ha accusata di non rivolgergli abbastanza attenzioni.

Diego Tavani e Aneta, Uomini e Donne/ "Con lei sto bene, ma non sento il fuoco..."

Lilli ha promesso di esporsi un po’ di più e, nell’esterna di oggi, tra i due è arrivata la pace. Soli, dopo aver parlato, Luca e Lilli si sono baciati dopo diverso tempo, ma in studio, il gesto del tronista, ha lasciato l’amaro in bocca a Soraia.

Luca Salatino bacia Lilli: la reazione di Soraia a Uomini e Donne

Dopo aver rifiutato di baciare Luca nella scorsa esterna essendo rimasta delusa dal bacio tra il tronista e Aurora, Soraia che, nella puntata di oggi di Uomini e Donne non è uscita in esterna, di fronte al bacio tra Luca e Lilli, non nasconde la propria delusione. “Mi sta scendendo“, è il commento della corteggiatrice. Le parole di Soraia colpiscono Luca il quale non riesce a capire l’atteggiamento di Soraia.

Tina Cipollari, lite con Riccardo a Uomini e Donne/ "Non basta essere uno stallone…"

Maria De Filippi prova così a spiegargli che, vedendolo in atteggiamenti teneri prima con Aurora e poi con Lilli ad un passo dalla scelta, Soraia teme di non essere tra le sue priorità. Una delusione che, tuttavia, assale anche Luca che vorrebbe concludere il percorso serenamente.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Aneta dimentica Armando con Diego/ La coppia esce dallo studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA