Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna con Alessandra, ma Soraia…

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo capitolo del trono di Luca Salatino. Dopo aver provato a conquistare, senza riuscirci, il cuore di Roberta Ilaria giusti, Luca Salatino ha accettato l’offerta di Maria De Filippi di diventare tronista. Il suo percorso è iniziato alcune settimane fa, ma ad oggi, non c’è ancora una ragazza che possa essere considerata la preferita del tronista. Luca, infatti, sta conoscendo quasi tutte le sue corteggiatrici e, nella puntata in onda oggi, salvo clamorosi colpi di scena, la conduttrice del dating show di canale 5 dovrebbe mandare in onda l’esterna di Luca con una nuova corteggiatrice.

Tina Cipollari, lite con Sara a Uomini e Donne/ "Fai la preziosa, ma non sei..."

Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Luca ha portato in esterna Alessandra. Come sarà ancora il loro appuntamento? Ci sarà stato un colpo di fulmine?

Luca Salatino, alti e bassi con Soraia e Lilly

Le due corteggiatrici per le quali, finora, Luca Salatino ha mostrato il maggior interesse sono Lilly e Soraya. Con la prima, nella scorsa puntata, c’è stata anche una discussione per un mancato bacio. Il tronista ha spiegato di non voler sprecare un momento importante come quello del bacio e di voler essere sicuro prima di farlo. Con Soraia, invece, l’attrazione fisica è stata forte sin dalla prima esterna. La corteggiatrice, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato:

Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ A Uomini e Donne è nato un grande amore...

“Luca me lo immaginavo proprio così. Avevo seguito anche mentre corteggiava Roberta, e mi era apparso subito una persona dolce, dalla battuta pronta e capace di metterti a tuo agio. Mi ha fatto tanto ridere quando abbiamo cantante. È bello avere a che fare con una persona così espansiva, sono stata molto belle nell’esterna con lui […] Luca finora rispecchia molte delle caratteristiche che vorrei in un ragazzo. Poi è Acquario come me, credo che siamo più simili di quanto non possiamo immaginare”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Luca, esterna con Alessandra ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA