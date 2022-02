Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna con Camilla: lei cade in studio e…

Dopo il momento dedicato a Matteo Ranieri, rimasto senza corteggiatrici dopo la decisione di Denise e Federica di non tornare in trasmissione, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 16 febbraio, ha chiamato al centro dello studio Luca Salatino che, contrariamente a Matteo, ha scelto di non concentrarsi su poche ragazze, ma di continuare a portare in esterna nuove corteggiatrici in attesa di trovare la ragazza che gli farà battere davvero il cuore.

Luca ha così deciso di portare in esterna Camilla, una ragazza che, dopo essere rimasta a guardare per un mese, ha accolto con entusiasmo la decisione del tronista. Maria De Filippi la invita a raggiungere il centro dello studio, ma al termine della passerella cade. A soccorrerla è staro lo stesso Luca. Niente di grave per Camilla che poi rivive le emozioni delle esterne con Luca.

Luca Salatino e Camilla: conoscenza finita a Uomini e Donne

Luca Salatino e Camilla, seduti l’uno di fronte all’altra, rivivono l’esterna fatta pochi giorni prima. Per rompere il ghiaccio, Camilla aveva portato delle sfogliatelle al tronista, ma tra i due non è scattato il colpo di fulmine. Già in esterna, il tronista resta sulla propria posizione negando alla corteggiatrice la possibilità di avvicinarsi.

“Mi dispiace, ma sento niente da convincermi ad andare avanti e non voglio prendere in giro le persone e mese stesso”, dice il tronista. “Sono d’accordo con lui, non c’è alcun feeling”, aggiunge Camilla che saluta tutti chiudendo la propria esperienza come corteggiatrice e augurando a Luca di trovare l’amore.

