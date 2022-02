Luca Salatino, Uomini e Donne/ Gaffe in esterna: “Come si chiama quello dei segni?”

Dopo il momento dedicato al trono over con Ida Platano e Alessandro prima, Franco e Carmela dopo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Luca Salatino. Dopo l’eliminazione di Eleonora, il trono di Luca è ancora in alto mare. Il tronista, infatti, sta conoscendo nuove ragaze e, dopo aver portato in esterna Soraya con cui non ha nascosto il proprio imbarazzo, ha deciso du uscire con Marta. Anche con quest’ultima, l’esterna è stata tranquilla e di pura conoscenza.

Tra una chiacchiera e un’altra, tra il tronista e la corteggiatrice non mancano le risate. “Ho scoperto che abita nella mia zona, ma non ci siamo mai visti”, spiega Luca in studio. “Eh sì perchè è di un’altra generazione“, dice Marta. “Mi stai dando del vecchio?”, chiede Luca con il sorriso. “Quanti anni hai?”, chiede allora Maria De Filippi alla ragazza che svela di avere 22 anni.

La gaffe sull’oroscopo di Luca Salatino in esterna con Marta

Maria De Filippi manda così in onda il filmato dell’esterna di Luca Salatino e Marta. I due si divertono e provano a conoscersi. “Sei permaloso, ma un po’ lo sono anch’io”, dice Marta. “Cosa ti ha colpito delle altre ragazze?”, chiede ancora Marta. “Mi sembra superficiale soffermarsi sull’aspetto fisico”, risponde Luca. “Mi sembri un gigante buono”, dice ancora la corteggiatrice. “Sono un gigante buono”, puntualizza Luca.

Marta, poi, chiede la data del compleanno e Luca risponde “sabato” rivelandole l’imminenza dell’evento. “Allora sei un bel capricorno. Ah no, scusa. Sei acquario”, dice Marta. “Ma chi sei quello dei segni? Come si chiama? Johnny Dorelli?“, chiede Luca facendo ridere Marta e i presenti in studio.

