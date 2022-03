Luca Salatino, Uomini e Donne/ “Ho guardato il lato B di Miriam. Su Instagram…”

Luca Salatino continua a conoscere nuove corteggiatrici. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, dopo il momento dedicato ad Ida Platano e Alessandro, il tronista, al centro dello studio, ha raccotnato i dettagli dell’esterna fatta con Miriam, una nuova corteggiatrice di 26 anni, napoletana ma che vive in provincia di Torino. “So che sei uscita con lei e non hai fatto altro che guardare il lato B di lei“, annuncia Maria De Filippi. “Dovevo guardare per forza perchè lei è una personal trainer e doveva dimostrarmi gli esercizi da fare”, si difende Luca.

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ "Chiudiamo la storia. Basta". De Filippi...

“Ti porto nel mio mondo. Sono una personal trainer e mi dedico solo all’allenamento delle donne“, dice Miriam. “Fai bene ad allenare solo le donne perchè così chi si allena?”, chiede ironicamente Luca che poi svela di aver visto il suo profilo Instagram avendo notato diverse foto del fisico. “Quando ero ragazzina ero in carne e mi prendevano in giro. Poi mi sono avvicinata alla palestra” svela la corteggiatrice. “Non mi fa piacere che il cu*o della mia donna venga visto da tutti”, dice ancora Luca che poi ammette di essere molto attratto.

Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Torna Federica? Nicol: "Non mi spaventa"

Luca Salatino e Miriam: colpo di fulmine a Uomini e Donne?

In studio, dopo aver rivisto l’esterna con Miriam, Luca Salatino chiarisce la propria posizione: “La mia ragazza può fare ciò che vuole“, spiega aggiungendo di non voler proibire niente. “Io sono sempre stata bullizzata perchè ero in carne da ragazzina. Io uscivo anche con i pantaloncini perchè non mi sono mai fatta problemi. Poi mi sono appassionata alla palestra e all’alimentazione giusta e su Instagram faccio vedere il prima e il dopo”, spiega la corteggiatrice.

“Hai guardato solo il dopo”, commenta Maria De Filippi stuzzicando Luca che non nasconde di avere qualche dubbio. “Lei è una bellissima ragazza e io non mi ritengo tale“, dice il tronista che poi ammette di essersi ricreduto durante l’esterna.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo: nuova lite tra Ida e Alessandro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA