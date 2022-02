Luca Salatino, Uomini e Donne/ Lilly: “Ho voglia di baciarlo, ma ho paura di…”

Il trono di Luca Salatino continua a regalare sorprese. Nel corso della puntata del 23 febbraio, dopo aver ascoltato i dettagli della prima crisi che stanno affrontando Ida Platano e Alessandro a causa della distanza, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il tronista. Luca, per ora, ha scelto di non concentrarsi su un’unica ragazza, ma di conoscere tutte le corteggiatrici che sono riuscite ad attirare la sua attenzioni. Tra queste ci sono sicuramente Soraya per la quale prova una forte attrazione fisica e Lilly che ha portato in esterna oggi.

Quella tra Luca e Lilly è stata un’esterna in cui la corteggiatrice ha deciso di mettersi a nudo raccontando anche alcuni dettagli delle persone. Lilly confessa che aveva voglia di vederlo e di trascorrere del tempo con lui. La corteggiatrice, inoltre, confessa che avrebbe voglia di baciarlo, ma Luca la ferma non volendo bruciare un momento così importante.

Luca Salatino e Lilly, confronto a Uomini e Donne dopo l’esterna e il mancato bacio

Dopo il filmato dell’esterna, Lilly raggiunge il centro dello studio per un confronto con Luca. “Ci sei rimasta male?“, chiede Maria De Filippi facendo riferimento alla questione del bacio. “In passato mio padre c’era e non c’era e mi è rimasta la paura di affezionarmi alle persone ed inizio ad avere paura, ma questa cosa è legata a me, non dipende da lui”.

“Lilly mi piace. Ho pensato tanto a lei in questi giorni. Se dovessi baciare una ragazza solo per attrazione fisica, avrei baciato già tutte le ragazze qui dentro. Per me, questo percorso, è importante e do peso a certe cose. Da single mi sono divertito, ma ho dormito con una ragazza dopo aver fatto l’amore a 23 anni perchè, per me, certe cose sono importanti”, spiega il tronista.

