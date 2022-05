Luca Salatino, Uomini e Donne/ Lite con Aurora: “Mi stai prendendo per cu*o”

Luca Salatino, nuova esterna con Aurora a Uomini e Donne

Dopo la lite nella scorsa puntata, Luca Salatino e Aurora provano a confrontarsi in esterna. Entrambi chiedono scusa per l’atteggiamento avuto in studio, ma nel momento in cui tutto sembra tornato alla normalità, scoppia una nuova discussione. Aurora sottolinea di non volerlo baciare “perchè non mi va sapendo che potresti baciare altre ragazze”. L’atteggiamento della tronista scatena la dura reazione di Luca Salatino che, nella puntata di Uomini e Donne, spiega di sentirsi preso in giro dalla corteggiatrice e di non credere affatto al suo interesse nei suoi confronti.

“Mi sta prendendo per cu*o perchè dici e fai determinate cose, ma poi dici di non provare un sentimento. Ma come fai ad immaginare un futuro fuori se non provi un sentimento?”, sbotta il tronista romano in esterna. “Non ho mai detto di provare un sentimento. Ho detto di aver voglia di conoscerti”, replica Aurora.

Luca Salatino, lite anche con Soraia

Non solo Aurora. Luca Salatino punta il dito anche contro le altre corteggiatrici, Lilli e Soraia che non gli starebbero dando quelle certezze necessarie per convincerlo a fare una scelta. “Sono arrivato ad un punto del percorso in cui dovrei avere più certezze e, invece, queste certezze non le ho perchè si tirano tutte indietro e mi sento preso per cu*o”, dice Luca che punta anche il dito contro Soraia e Lilli. “Non mi porti in esterna da quattro settimane. Hai preferito portare fuori Aurora e Soraia. Mi sembra che le tue priorità siano loro”, replica Soraia.

“State mettendo la razionalità davanti ai sentimenti. Se una persona mi piace e non la vedo da una settimana, non riesco a trattenermi ed è quello che vorrei vedere da parte vostra“, sbotta ancora il tronista che conferma di non avere certezze per poter fare un’esterna. “Il nostro problema è soprattutto di comunicazione” – dice ancora Aurora – “Per questo ho deciso di tirarmi indietro e andarmene“, aggiunge. “Non ho mai creduto in te e ho fatto bene”, sbotta Gianni Sperti.











